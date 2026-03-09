Michoacán logra el primer lugar en reducir el rezago educativo

De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Michoacán se se sitúa como la entidad con mayor avance en la reducción del rezago educativo a nivel nacional, superando a otros estados del país.

El rezago educativo es la condición en la que personas mayores de 15 años no han concluido su educación básica obligatoria (primaria y secundaria), o cuando estudiantes no alcanzan los niveles de aprendizaje esperados para su edad. Se manifiesta por deserción, inasistencia, o extra edad (edad inadecuada para el grado).

El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que Michoacán logró superar posiciones históricamente rezagadas para ubicarse en el primer lugar del país en la disminución del atraso educativo.

Según el informe, el desempeño de este estado incluso superó al de entidades como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

Autoridades estatales atribuyen estos resultados a una estrategia enfocada en el trabajo directo en comunidades y centros escolares, con acciones destinadas a asegurar la asistencia de los estudiantes, reforzar el acompañamiento pedagógico y prevenir la deserción escolar.

Además, la reducción del rezago educativo forma parte de los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciativa que plantea a la educación como uno de los pilares para impulsar el bienestar social y generar mayores oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

En paralelo, el estado reportó que por primera vez en más de una década concluyó un ejercicio fiscal sin observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial en el manejo del presupuesto educativo, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El gobierno estatal destacó que el orden financiero y administrativo en el sistema educativo ha permitido concentrar los esfuerzos en fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas y en mejorar los indicadores educativos de manera sostenida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR