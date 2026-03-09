Reparto de utilidades 2026: ¿Qué patrones no están obligados a realizar el pago?

En México, el Reparto de Utilidades (PTU) es un derecho constitucional que permite a las y los trabajadores recibir una parte de las ganancias obtenidas por una empresa o patrón durante el año fiscal anterior, siempre y cuando estas se hayan generado.

Este derecho está respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que tanto las personas morales (empresas) como las personas físicas con actividad empresarial deben cumplir con esta obligación en tiempo y forma; de lo contrario, pueden ser sujetas a multas o sanciones administrativas.

De acuerdo con la normativa, cuyo cumplimiento es supervisado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas obligadas deben destinar el 10% de su utilidad fiscal anual para ser distribuido entre sus trabajadores activos. Este cálculo se realiza una vez que la empresa o el patrón presenta su declaración anual de impuestos.

Además de reconocer el papel fundamental de los trabajadores en la generación de ganancias, este mecanismo también busca fortalecer la productividad y fomentar una distribución más equitativa de los beneficios dentro de las empresas.

Fechas límite para el reparto de utilidades en 2026

De acuerdo con el SAT, las fechas límite para realizar el pago del reparto de utilidades son las siguientes:

Empresas (personas morales): 30 de mayo de 2026.

30 de mayo de 2026. Patrones (personas físicas con actividad empresarial): 29 de junio de 2026.

En caso de que un trabajador no reciba este pago, cuenta con un año a partir de la fecha límite para reclamarlo ante las autoridades correspondientes.

En la Ciudad de México, por ejemplo, dependencias como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo pueden brindar orientación y apoyo para iniciar el proceso de reclamación.

¿Quiénes no están obligados a repartir utilidades?

Aunque se trata de una obligación establecida por la ley, existen algunos casos en los que las empresas no están obligadas a realizar el reparto de utilidades. De acuerdo con el Gobierno de México, estas excepciones incluyen:

Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento.

Empresas nuevas dedicadas a la elaboración de un producto novedoso.

Empresas nuevas de la industria extractiva, durante el periodo de exploración.

Instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley.

El IMSS y otras instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

Cabe señalar que las empresas que se fusionen, cambien de nombre o razón social, o sean traspasadas no se consideran de nueva creación, por lo que no quedan exentas de esta obligación.

¿Qué trabajadores no reciben utilidades?

Asimismo, no todos los colaboradores de una empresa tienen derecho a recibir este pago. Según lo establecido por las autoridades laborales, quedan excluidos:

Directores, administradores y gerentes generales.

Socios o accionistas de la empresa.

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año correspondiente.

Prestadores de servicios profesionales que no estén bajo una relación laboral.

¿Cómo se reparten las utilidades?

El reparto de utilidades se realiza en dos partes iguales. La primera se distribuye considerando el número de días trabajados por cada empleado durante el año, mientras que la segunda se asigna en proporción al monto de los salarios percibidos por cada trabajador durante ese mismo periodo.

Para este cálculo se consideran como días trabajados aquellos en los que, por disposición de ley o contrato, el trabajador recibe su salario aunque no labore, como ocurre en casos de:

Incapacidades temporales por riesgo de trabajo.

Periodos prenatales y posnatales.

Descansos semanales, vacaciones y días festivos.

Permisos con goce de sueldo.

El reparto de utilidades representa uno de los mecanismos más importantes para reconocer la contribución de las y los trabajadores en el crecimiento de las empresas. Es fundamental que tanto empleadores como empleados conozcan sus derechos, obligaciones y fechas clave, a fin de garantizar el cumplimiento de esta prestación y evitar posibles conflictos laborales.

