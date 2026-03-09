Después de los playoffs de la UEFA Champions League, ya tenemos los Octavos de Final del máximo torneo de clubes en el planeta del futbol, donde 16 equipos siguen con vida y este martes, ocho de ellos disputarán sus respectivos partidos de ida con el objetivo de sacar una ventaja que los deje cómodos para la próxima semana.

La intensidad a partir de ahora es otra y mientras la mitad de las escuadras ya vivieron la adrenalina de la reclasificación, los otros equipos lograron estar entre los mejores ocho peldaños, que los liberaron de un par de duelos y el desgaste físico y mental que conllevan.

El duelo más atractivo de este martes es en St. James Park, casa del Newcastle que recibe al Barcelona, dos equipos que se enfrentaron en la Fase de Liga de la competencia en la primera jornada, con triunfo blaugrana por 2-1, también en Inglaterra, así que los culés ya saben lo que hace falta para ganar ahí.

A pesar de conocer al rival, el entrenador del Barça, Hansi Flick en conferencia de prensa previa, fue mesurado y consciente de que la defensa debe ser lo más ordenada posible en el partido.

“Juegan muy intenso, nos presionarán hombre a hombre. Cuando tienen el balón la transición es muy rápida porque tienen jugadores veloces en el ataque. Tenemos que defender muy bien, con orgullo y valentía en este partido”, destacó el técnico alemán que no contará en la zaga con Joules Koundé, Alejandro Balde ni Andreas Christensen, además de Frenkie de Jong en el medio campo y Gavi sigue sin el alta médica.

Newcastle, que no tuvo complicaciones ante el Qarabag para clasificar, ya solo disputa la Premier League, donde son 12°, y Champions, donde no piensan dejarle las cosas nada fáciles a los españoles, a pesar de la inconsistencia en el campo, al llegar con tres derrotas y tres victorias en los últimos seis partidos.

Siguiendo con equipos españoles para esta jornada, el Atlético de Madrid juega en casa contra el Tottenham, después de sobrevivir ante el Brujas en la fase anterior. Los colchoneros se han acostumbrado al drama adicional; a mitad de semana perdieron contra el Barcelona pero avanzaron a la Final de la Copa del Rey por el global y el sábado pudieron resolver el partido ante la Real Sociedad entrados en los últimos diez minutos.

Los Spurs de Igor Tudor no llegan en el mejor momento a este duelo. No ganaron ni uno de seis partidos en todo febrero, con solo un punto en el mes en la Premier y los resultados los han hundido hasta el sitio 16°. El duelo contra el Atleti podría desanimarlos aún más o ser una breve distracción de su realidad en el torneo local.

Bayern Múnich también salta al terreno de juego en Bérgamo contra la Atalanta, que tuvo que remontar sobre el Borussia Dortmund para llegar hasta aquí y será el primer encontronazo entre ambos clubes en competencias europeas. Los bávaros llegan confiados, con una cómoda ventaja en la cima de la Bundesliga y una racha de ocho partidos sin perder.

La Dea ha tenido un paso irregular dentro de la propia Champions, venciendo al Chelsea o al propio Dortmund, pero cayendo ante el Union St. Gilloise, pero ahora tendrán la oportunidad de derribar a un auténtico gigante de Europa, pero tomar la ventaja en casa es indispensable.

El duelo que abre la jornada de este martes es en Istanbul entre Galatasaray y Liverpool, una repetición de la jornada dos de la primera etapa de este año y en ese duelo los de amarillo y rojo ganaron con un solitario gol de Victor Osimhen, pero de ahí, los Reds ganaron cinco de los siguientes seis partidos en el certamen.

Galatasaray ha ganado nueve de los últimos diez partidos y necesitarán que su casa sea realmente un infierno para los ingleses con una electrizante atmósfera, de esas que suelen tener en Champions para tratar de disminuir a un Liverpool que con el paso de las jornadas ha mejorado su estado de forma y no dejan de ser candidatos para trascender en el campeonato.

