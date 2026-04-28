El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió en su red Truth Social.

El presidente, que ha hablado anteriormente sobre una división entre "moderados" y "radicales" en la cúpula iraní, no especificó quién habría enviado la comunicación a Estados Unidos.

El mensaje del líder republicano coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena CNN.

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

Petróleo de Texas ronda los cien dólares tras rechazo a la reapertura del estrecho de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una subida de un 3.62 %, hasta los 99.86 dólares el barril, tras conocerse que Trump está insatisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EU, sumaba 3.49 dólares con respecto al cierre del día anterior. Trump comunicó a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta de Irán para abrir el estrecho y poner fin a la guerra, según The New York Times. No obstante, según el rotativo, no quedó claro el motivo por el que al presidente no le agrada la oferta iraní.

El hecho de que la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz fuera recibida con escepticismo por parte del mandatario estadounidense se ha traducido en "un golpe a las esperanzas de los inversores de una rápida reapertura de la vía navegable", añadió este martes The Wall Street Journal.

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AO