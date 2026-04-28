¿El 5 de mayo es festivo? Esto dice la LFT sobre los días de descanso obligatorio

En México, el mes de mayo es reconocido por ser el periodo que concentra la mayor cantidad de efemérides de todo el año, lo que lleva a los empleados del país a preguntarse en cuáles de estas fechas tienen permitido faltar a sus trabajos sin que su sueldo se vea afectado. En nuestro país, los días de descanso obligatorio se encuentran estipulados en la Ley Federal del Trabajo (LFT); por ello, en esta ocasión te comentamos si el 5 de mayo forma parte de la lista oficial.

El motivo de que cada año se celebre el 5 de mayo en nuestro país radica en que ese día, pero de 1862, el ejército mexicano, al mando de Ignacio Zaragoza, logró una victoria histórica en la Batalla de Puebla en contra de las tropas francesas.

Aunque el triunfo duró poco, puesto que al año siguiente las fuerzas mexicanas fueron derrotadas, permitiendo la llegada de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota como emperadores, el día se considera una de las fechas más significativas del calendario cívico, debido a que se trata de una de las pocas victorias ante un ejército extranjero invasor.

¿El 5 de mayo es un día de descanso obligatorio?

A pesar de lo destacado de esta fecha, el 5 de mayo no es un día festivo, puesto que no está contemplado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual define las fechas exactas en las que los trabajadores no están obligados a laborar.

De acuerdo con la legislación federal vigente, el único día de descanso obligatorio en dicho mes es el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo a nivel internacional. Esto quiere decir que otras efemérides, como el Día de las Madres (10 de mayo) y el Día del Maestro (15 de mayo), no están catalogadas como asuetos oficiales, pese a su gran relevancia cultural.

¿Cuáles son las efemérides de mayo?

Entre las fechas más importantes del mes destacan:

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla

8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja

8 de mayo de 1753: Aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla

10 de mayo: Día de las Madres en México

12 de mayo: Día Internacional de la Enfermería

15 de mayo: Día del Maestro y Día del Trabajador Agrícola

17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

22 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Lista completa de días de descanso obligatorio según la LFT

Estos son los días que la Ley Federal del Trabajo establece como descanso obligatorio:

El 1.º de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: Día de la Constitución

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez

El 1.º de mayo, Día del Trabajo

El 16 de septiembre, Día de la Independencia de México

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana

El 1.º de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre, Navidad

El que determinen las leyes federales y locales electorales para efectuar la jornada electoral en caso de elecciones ordinarias.

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MB

