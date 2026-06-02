Estaciones del Metro CDMX que estarán cerradas hoy 2 de junio

Si utilizas la Línea 2 del Metro CDMX para llegar a tu trabajo o escuela este martes 2 de junio, prepárate para modificar tu ruta. Varias estaciones clave permanecen cerradas hoy debido a obras mayores, lo que podría retrasar tu trayecto si no tomas precauciones inmediatas.

La suspensión temporal del servicio afecta a miles de capitalinos que diariamente transitan por esta importante arteria subterránea y superficial. Las autoridades han implementado un operativo especial para mitigar el impacto, pero la confusión y las largas filas ya se hacen presentes desde las primeras horas de la mañana.

¿Por qué hay estaciones cerradas en la Línea 2?

El motivo principal detrás de estos cierres son los trabajos de transformación integral que se llevan a cabo sobre la Calzada de Tlalpan. Esta ambiciosa obra, coordinada por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), busca modernizar la infraestructura urbana de la zona sur de la capital.

Entre las mejoras proyectadas se encuentra la remodelación profunda de las instalaciones del transporte, así como la construcción de un nuevo parque elevado y una ciclovía. Estas acciones prometen beneficiar la movilidad a largo plazo, aunque por ahora exigen paciencia por parte de los usuarios afectados.

Para que no te tome por sorpresa, es vital conocer exactamente qué puntos de la red están fuera de servicio. Las estaciones que amanecieron cerradas este martes son Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales y Nativitas, interrumpiendo el flujo habitual de la ruta azul.

Circuitos de operación y servicio de RTP gratuito

Ante esta situación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha dividido la operación de la línea en dos circuitos independientes. El primer tramo habilitado corre desde la terminal Tasqueña hasta la estación Xola, operando con aparente normalidad para los usuarios del sur.

El segundo circuito funcional abarca desde la estación Pino Suárez hasta la terminal Cuatro Caminos, cubriendo la zona centro y poniente. Si tu destino se encuentra dentro de estos segmentos, podrás utilizar los trenes sin mayor contratiempo, siempre y cuando no necesites cruzar la zona de obras.

Para conectar ambos extremos y evitar que los pasajeros queden varados, el gobierno capitalino ha desplegado una flotilla de autobuses de apoyo. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece un servicio alterno y completamente gratuito que recorre el tramo inhabilitado entre Xola y Pino Suárez.

Las unidades de RTP realizan paradas en ambas direcciones, intentando emular el recorrido que normalmente harían los convoyes del metro. Sin embargo, el tráfico matutino en la superficie incrementa significativamente los tiempos de traslado, por lo que se sugiere salir con al menos media hora de anticipación.

¿Cuándo reabrirán las estaciones afectadas?

Muchos usuarios se preguntan hasta cuándo durará esta contingencia en una de las líneas más antiguas y concurridas de la ciudad. De acuerdo con los comunicados oficiales, las estaciones Viaducto y Chabacano reabrirán sus puertas el próximo jueves 4 de junio a partir de las 05:00 horas.

Lamentablemente, el panorama es distinto para el resto de las paradas afectadas por la intervención urbana. Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas continuarán sin brindar servicio hasta nuevo aviso, ya que requieren intervenciones estructurales mucho más complejas y prolongadas.

Durante los próximos días, el personal de atención al público y elementos de la Policía Bancaria e Industrial estarán orientando a los despistados. Se han instalado mantas informativas y se emiten constantes avisos por los altavoces de la red para guiar a la población hacia los paraderos de autobuses.

Consejos para sobrevivir al cierre temporal

Si quieres sobrevivir al caos vial de este martes y optimizar tus tiempos de traslado, aquí te presentamos una lista de consejos esenciales para tu viaje:

Planifica tu ruta: Revisa aplicaciones de movilidad antes de salir de casa.

Revisa aplicaciones de movilidad antes de salir de casa. Usa alternativas: Considera la Línea 1 del Metrobús o la Línea 8 del Metro para rodear la zona afectada.

Considera la Línea 1 del Metrobús o la Línea 8 del Metro para rodear la zona afectada. Anticipa tu recarga: Lleva saldo suficiente en tu Tarjeta de Movilidad Integrada para agilizar el abordaje.

Lleva saldo suficiente en tu Tarjeta de Movilidad Integrada para agilizar el abordaje. Sigue las indicaciones: Haz caso al personal de chaleco verde en las zonas de transbordo.

Es importante recordar que el servicio de apoyo terrestre puede saturarse durante las denominadas horas pico, especialmente entre las 07:00 y las 09:00 de la mañana. Mantener el orden al abordar los camiones garantizará que el flujo de personas sea mucho más ágil y seguro para todos.

Las autoridades de la Ciudad de México han reiterado su compromiso de concluir las obras en los tiempos estipulados para minimizar las molestias. Este proyecto forma parte de un plan integral de renovación urbana que busca preparar a la metrópoli para futuros eventos de talla internacional.

Mientras tanto, la empatía y la cortesía entre los pasajeros jugarán un papel fundamental para sobrellevar estas jornadas de movilidad atípica. Ceder el asiento a personas vulnerables y evitar empujones en los andenes provisionales hará que el trayecto sea menos estresante.

Mantente atento a las redes sociales oficiales del transporte público para conocer cualquier actualización de último minuto sobre la reapertura. Estar bien informado es tu mejor herramienta para navegar por la ciudad durante este martes de cierres y desvíos estratégicos.

CT