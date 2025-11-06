Esta es la nueva fecha límite para regularizar los 'autos chocolate'

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que amplía el programa de regularización para los llamados “autos chocolate”, es decir, aquellos seminuevos que provienen del extranjero.

La orden, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, establece que el plazo se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.

Te puede interesar: Costco abrirá un nuevo modelo de tienda en este estado de México

Además, se mantendrán las regulaciones actuales que median la importación definitiva de automóviles usados, con el objetivo de brindar certeza legal tanto a los importadores como a los propietarios.

Entre las disposiciones más importantes destacan que solo podrán regularizarse vehículos extranjeros fabricados en México, Estados Unidos o Canadá bajo el T-MEC. Asimismo, no podrán ser regularizados aquellos autos con reporte de robo, restricciones de circulación o que no cumplan con las normas de seguridad y medio ambiente vigentes en México.

No obstante, esta modificación no es nueva, pues desde el inicio del programa en 2022, el plazo se ha ampliado en diversas ocasiones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca evitar el contrabando automotriz y ordenar el mercado, además de cumplir con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige respetar las reglas de origen para que los vehículos usados provenientes de estos países gocen de trato arancelario preferencial .

Asimismo, se pretende que las familias mexicanas puedan acceder a un medio de transporte en condiciones adecuadas, bajo los lineamientos legales, con el fin de garantizar su seguridad y protección jurídica.

También puedes leer: Sheinbaum dialoga con familias afectadas por las lluvias para evaluar su reubicación

Paralelamente, el Gobierno de Sheinbaum implementó nuevas políticas para frenar la entrada de vehículos contaminantes , como camiones, autobuses y autos diésel con más de 10 años de antigüedad o que no cumplan con los estándares internacionales de emisiones.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) rechazó la medida, al considerar que limita la venta de autos seminuevos en el país, lo que frena la renovación vehicular y reduce la venta de unidades nuevas, situación que afecta direcatmente al mercado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP