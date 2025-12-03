Esta es la alcaldía de CDMX que tendrá reducción de agua hasta el 22 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que, debido a trabajos de mantenimiento y restauración, se reducirá el suministro de agua potable en dos colonias de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que el Pozo Agrícola Oriental 7 suspenderá operaciones temporalmente debido a labores de soporte, por lo que los habitantes de la zona experimentarán una disminución significativa en el servicio de agua a partir de este miércoles 3 de diciembre.

¿Qué colonias serán afectadas?

Según el comunicado, la reducción del suministro afectará principalmente a las colonias Agrícola Oriental y Rodeo.

La Secretaría recordó que los vecinos podrán solicitar pipas de agua en caso de requerirlo mediante la Línea H2O, marcando *426.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua se disculpó por las molestias que esta intervención pueda ocasionar y señaló que el servicio se restablecerá por completo hasta el lunes 22 de diciembre.

Aunque aún no se ha informado un horario específico para el restablecimiento, las autoridades aseguraron que el suministro operará con normalidad una vez concluidos los trabajos en el pozo.

Además, el Gobierno capitalino puso a disposición de la ciudadanía una herramienta para consultar los horarios de suministro por alcaldía y colonia , disponible en el siguiente enlace: aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx.

Se realizarán labores de mejora en infraestructura hídrica que provocarán variaciones en el suministro. X/@SEGIAGUA

La dependencia también mantiene habilitadas las siguientes vías de atención:

Las autoridades capitalinas recomiendan a los habitantes de Iztacalco tomar previsiones durante este periodo de reducción, especialmente en las actividades cotidianas que requieren mayor consumo de agua.

Asimismo, invitan a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el avance de las obras y el restablecimiento final del servicio.

