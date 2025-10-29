Medida de EU sobre rutas aéreas mexicanas afectará al turismo: Concanaco

La decisión de la Casa Blanca de revocar 13 rutas de México hacia Estados Unidos tendrá un impacto que se evalúa porque no solamente genera afectaciones económicas, también a la movilidad de pasajeros, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre.

El líder de los comerciantes dijo que evalúan los impactos y añadió que tendrán una reunión con "la secretaria de Turismo (Josefina Rodríguez Zamora) y el de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Jesús Antonio Esteva Medina), así como con el personal de aviación civil para identificar el impacto".

Añadió que "no nada más es impacto turístico, sino de movilidad, porque parte del turismo no solamente viene a disfrutar de la playa sino también hay (turismo) de negocios".

El presidente de la Concanaco dijo que "siempre las rutas comerciales en términos de movilidad son importantes y obviamente tenemos hubs, rutas aéreas, que es importante llegar a fortalecer, creemos que es importante buscar una salida bajo las cuales se puede confirmar la información".

Este martes, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) informó la determinación de revocar la aprobación de 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas hacia tierras estadounidenses.

Lo anterior ocurrió tras la denuncia de EU sobre un supuesto incumplimiento por parte de México de un acuerdo de transporte aéreo al que se llegó en 2015, en el que el gobierno mexicano congeló y canceló ilegalmente vuelos de una aerolínea estadounidense durante tres años sin consecuencia alguna.

Esta decisión suspendió los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de que no se permitirán nuevas rutas ni ampliaciones de las que ya tienen las aerolíneas mexicanas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

AO

