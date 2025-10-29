Vive León con la vigésima tercera edición del Festival Internacional del Globo 2025

El Festival Internacional del Globo de León, hoy en día es el evento con mayor impacto del destino a nivel mundial, sin duda, es un gran embajador de México en el mundo.

Durante sus 22 ediciones ininterrumpidas, el FIG se ha posicionado como el principal producto turístico del Bajío y uno de los espectáculos masivos más importantes del país. Es un evento que se realiza en la ciudad de León en el mes de noviembre y que logra reunir a globos aerostáticos de diferentes formas, tamaños y reconocidos personajes con una gran variedad de colores que iluminan el cielo a lo largo de tres días.

Para esta edición 2025, la fecha en que se estará realizando tan importante acontecimiento, será del 14 al 17 de noviembre, donde se tiene un estimado de impacto de 40 millones de espectadores online, en su formato directo, que será transmitida por medio de las plataformas digitales del FIG, influencers, patrocinadores, personalidades e invitados especiales. En esta ocasión, el show de conciertos estará dirigido por la cantante Gloria Trevi, el cantante Carin León y los DJs de Top 10 mundial: Martin Garrix, Dimitri Vegas y Afrojack, además como host estará el actor y comediante Omar Chaparro .

Se espera una derrama económica de 850 millones, logrando un alto impacto en la población y la actividad de diversos sectores económicos. Este festival generará 250 empleos directos y 4 mil empleos indirectos, dándole oportunidad a la población de contar con un extra para estos días.

El Festival Internacional del Globo mantiene un crecimiento de un 1.733 % desde sus inicios, al lograr reunir durante 23 ediciones a más de 6 millones de personas, que año con año disfrutan de este gran espectáculo.

Actualmente, es uno de los eventos más importantes de su género en el mundo y ahora, en su edición 2025, el FIG presentará despegues masivos de 200 globos aerostáticos por la mañana y noches mágicas al terminar el día, con increíbles figuras especiales, un programa lleno de música y color.

El Festival Internacional del Globo de León seguirá sorprendiendo al mundo pintando los cielos de México con la asistencia de 25 países que visitarán la ciudad para formar parte de esta gran fiesta, que además tendrá un programa lleno de atracciones, inigualables noches mágicas y los conciertos más espectaculares.

Si andas por León para estas fechas, recuerda que esta ciudad destaca por su armoniosa mezcla de historia y modernidad: sus edificaciones emblemáticas como la Catedral Basílica de la Virgen de la Luz, el Templo Expiatorio, el Arco de la Calzada y el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles , enmarcan una herencia arquitectónica virreinal y neoclásica que convive con una infraestructura urbana pensada para el desarrollo, la movilidad y la innovación.

Algunos atractivos turísticos de León:

473 establecimientos de alimentos y bebidas.

Más de 16 centros comerciales y 7 mil establecimientos de venta de piel y calzado.

5 campos de golf (El Bosque Country Club, Club de Golf Campestre, El Molino Golf Club, Club de Golf Los Naranjos y el Club de Golf La Hacienda de León).

Parque Metropolitano de León. Área Natural Protegida con 362 hectáreas, de las cuales el 85 % es cuerpo de presa, es hogar de más de 204 especies de aves, entre migratorias y residentes. Un espacio ideal para actividades al aire libre, con dos pistas de más de 7 km para correr o andar en bicicleta, rodeadas de paisajes naturales.

Zoológico de León. Fundado el 19 de septiembre de 1979, es un espacio educativo y de conservación de fauna nacional e internacional que alberga mil 392 ejemplares de 227 especies diferentes.

Acuario SeaLand. Ubicado en el centro comercial Altacia, con más de 3 mil metros cuadrados de exhibición, resguarda 10 mil ejemplares de más de 300 especies (tiburones, medusas, tortugas, peces de arrecife, etc.). Consta de 50 exhibiciones y un equipo especializado en cuidado, preservación y reproducción de especies (biólogos, veterinarios, acuicultores e ingenieros).

León Tour. Un recorrido turístico y cultural por puntos clave de la ciudad, incluye el Fórum Cultural Guanajuato, el Centro Histórico y el tradicional Barrio de San Juan de Dios. Sus autobuses integran audio-guía en 4 idiomas, geolocalización, app interactiva, bluetooth y accesibilidad para personas con discapacidad.

Ruta de piel y calzado. Visitas a fábricas y curtidurias locales para conocer los procesos de producción en la elaboración de productos de piel.

Para saber más, te invitamos a visitar:

Sitio web: https://www.leon-mexico.com/

Facebook: @visitaleongto

Instagram: @turismoleon_

X: @turismo_leon