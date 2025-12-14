La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su posible participación en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, informó la dependencia federal.

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), presentó los datos de prueba suficientes para que un Juez de Control determinara vincularlo a proceso y ratificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El exmandatario estatal permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuará con el análisis de los elementos probatorios relacionados con el caso.

La Fiscalía señaló que los hechos que se investigan están relacionados con un presunto esquema de lavado de dinero, en el que César “D”, en su calidad de servidor público del estado de Chihuahua, habría intentado ocultar recursos de procedencia ilícita, presuntamente desviados de las finanzas estatales, mediante el uso del Sistema Financiero Mexicano.

