La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que pedirá al Gobierno de Estados Unidos (EU) la deportación de Bertha Olga Gómez Fong , esposa del exgobernador preso de Chihuahua, César Duarte Jaquez , detenida ayer en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

A pesar de que aseguró que no cuenta con investigaciones abiertas contra la mujer, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sí tiene indagatorias en proceso por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración encabezada por su cónyuge en el período 2010-2016.

Por lo que afirmó que llevará a cabo las gestiones necesarias para su entrega a las autoridades que la requieren.

Historial de las acusaciones contra Bertha Gómez Fong y su estatus de prófuga desde 2020

Aunque la detención por parte de ICE responde a una situación migratoria, Bertha Olga Gómez Fong cuenta con una orden de aprehensión en Chihuahua desde 2020.

Las autoridades estatales la acusan de presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante su gestión honoraria al frente del DIF estatal (2010-2016), específicamente vinculada a un esquema de triangulación de fondos por aproximadamente 250 millones de pesos.

La esposa del exmandatario había residido en Estados Unidos durante los últimos seis años, periodo en el que mantuvo diversos litigios y solicitudes de amparo para evitar su extradición.

Su captura en El Paso, Texas, reactiva la posibilidad de que enfrente a la justicia mexicana, ya sea mediante un juicio de extradición formal o una deportación expedita si no logra acreditar su estancia legal en el país vecino.

¿Cuál es la diferencia entre deportación y extradición?

La solicitud de la FGR para una deportación en lugar de una extradición es una estrategia clave. Mientras que la extradición es un proceso judicial largo que puede tomar años (como ocurrió con César Duarte entre 2020 y 2022) , la deportación es un trámite administrativo que ocurre cuando un extranjero viola las leyes migratorias de Estados Unidos , lo que permitiría una entrega casi inmediata a las autoridades mexicanas en la frontera.

Actualmente, Gómez Fong se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas. Al estar detenida por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), su caso será revisado por un juez de inmigración quien determinará si procede su expulsión del país, independientemente de las causas penales que tenga pendientes en México.

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