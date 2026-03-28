Luego del reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el Gobierno federal anunció la creación de un sistema de alertamiento para detectar fugas, así como la permanencia de un grupo interdisciplinario encargado de investigar y atender este tipo de emergencias.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum informó que este equipo -integrado por dependencias federales y organismos científicos- dejará de operar únicamente de forma reactiva para convertirse en un mecanismo permanente de vigilancia y respuesta. El grupo está conformado por la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como Petróleos Mexicanos (Pemex). Su objetivo será no sólo investigar las causas del derrame reciente, sino desarrollar herramientas que permitan anticipar y contener futuros incidentes.

La Presidenta explicó que, si bien ya existían protocolos de emergencia que se activaban ante fugas o derrames, ahora se busca consolidar un esquema de coordinación continuo, con monitoreo constante en zonas estratégicas del Golfo. En este contexto, el nuevo sistema de alertamiento incorporará estudios sobre corrientes marinas, comportamiento de hidrocarburos y fenómenos naturales, con el fin de mejorar la capacidad de detección. Además, se prevé la colaboración con instituciones científicas como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, así como otros centros públicos especializados que han desarrollado investigaciones clave para entender la dinámica del Golfo de México.

En paralelo, el Gobierno federal mantiene abierta la investigación para determinar el origen del derrame. De acuerdo con autoridades, existen al menos tres posibles fuentes: dos emanaciones naturales -conocidas como chapopoteras- ubicadas cerca de Coatzacoalcos y en el yacimiento de Cantarell, así como el vertimiento ilegal de un buque aún no identificado.

La Secretaría de Marina informó que en la zona donde se detectó la mancha de hidrocarburo se encontraban al menos 13 embarcaciones, por lo que ya se iniciaron inspecciones para revisar bitácoras y determinar responsabilidades. En tanto, las autoridades ambientales anunciaron que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República por los daños ocasionados.

Respecto al impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente señaló que el derrame no fue considerado como severo, aunque sí implicó la movilización de recursos para su contención. Hasta el momento, se han retirado más de 430 toneladas de contaminantes y se han atendido más de 200 kilómetros de litoral en estados como Veracruz y Tabasco. Las labores incluyeron la instalación de barreras de contención en altamar, patrullajes aéreos y marítimos, así como la limpieza de playas, manglares y desembocaduras de ríos. También se reportó la atención de fauna afectada, como tortugas y aves, que posteriormente fueron liberadas.

Especialistas han llamado a mantener cautela frente a las explicaciones oficiales. Analistas del sector energético han señalado que falta evidencia técnica sólida para confirmar que las emanaciones naturales sean la principal causa del derrame, por lo que insistieron en la necesidad de estudios independientes, análisis fisicoquímicos del crudo y mayor transparencia en la información.

Afirman que las playas ya están limpias

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las playas del Golfo de México ya se encuentran “limpias” tras el derrame de hidrocarburos, resultado de labores intensivas de limpieza. Aclaró que la ausencia de crudo no fue natural, sino producto de un proceso coordinado de contención y saneamiento en las zonas afectadas.

El Gobierno mantiene contacto con pescadores y comunidades impactadas para implementar mecanismos de compensación por los daños. El grupo interdisciplinario encargado del caso operará de forma permanente para atender futuros incidentes. El objetivo central será fortalecer sistemas de alerta temprana que permitan detectar fugas de hidrocarburos con mayor precisión.

Autoridades atribuyen el derrame a tres fuentes: un vertimiento ilegal de un buque no identificado y dos emanaciones naturales. Las zonas más afectadas se ubican en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Aún se investiga si las fugas en el yacimiento de Cantarell son de origen natural o derivadas de fallas en infraestructura.

El Gobierno anunció apoyos por más de 35 millones de pesos para mitigar afectaciones, mientras especialistas advierten riesgos a la salud por el contacto con el petróleo, como irritaciones, problemas respiratorios e intoxicación.

CT