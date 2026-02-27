Especialistas prevén migración de empresas a la informalidad por reducción de jornada laboral

La reducción de la jornada laboral no necesariamente impactará en la reducción de empleos en el país, pero sí podría provocar que algunas empresas se vayan a la informalidad, principalmente las pequeñas y medianas, ya que esta nueva disposición se sumará a otras cargas que ya tienen, como incremento al salario, más días de vacaciones y otras prestaciones, aseguran especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Los especialistas explicaron que en otros países como Chile y Colombia la reducción de la jornada laboral no disminuyó la generación de empleos. "Ellos también la llevaron a cabo de manera paulatina porque la reducción no fue de golpe, sino que año tras año fueron reduciéndole y no se ha notado", explicó Moisés Alejandro Alarcón Osuna, profesor investigador de la Plataforma Economía Jalisco del CUCEA. Explicó que hay un riesgo de que, al reducir la jornada laboral, se vayan algunas empresas a la informalidad porque implicará más costos para las empresas.

Reducción de jornada laboral impactará en sectores como la manufacturera

Aclaró que la reducción de la jornada laboral impactará más en sectores como la manufactura, la construcción, el sector primario y el comercio al por menor. "Son esos cuatro grandes sectores los que concentran la mayor parte de los trabajadores que laboran más de 41 horas y se tenía que poner el foco de atención en esos rubros", comentó. Jorge José Luis Reynoso, profesor colaborador de la Plataforma de Economía de Jalisco CUCEA, explicó que en Jalisco ha ido evolucionando la composición del personal ocupado.

"Hay una alta persistencia del trabajo formal en Jalisco y esto puede cambiar esa alta persistencia si no se acompaña con intervenciones complementarias para el fomento de la formalidad", dijo. Luz Orieta Rodríguez González, directora de la Plataforma Economía de Jalisco del CUCEA, explicó que a través de esta plataforma se brindan asesorías a las cámaras y organismos que lo requieran.

Te puede interesar: Conoce las rutas de las marchas por el 8M en Guadalajara

Desde la visión de RH habrá beneficios para los trabajadores y las empresas

Alexandra Valadez Jiménez, profesora investigadora de Recursos Humanos del CUCEA, explicó que desde la visión de recursos humanos habrá beneficios tanto para trabajadores como para las empresas. "Una de las grandes razones de renuncia en las empresas es la deficiencia de condiciones laborales, entonces esta reforma nos puede ayudar a mejorar las condiciones y, por ende, las personas van a optar por un empleo en la formalidad que en la informalidad", dijo.

Añadió que también habrá otras industrias que se podrían ver beneficiadas, como el fitness, turismo y entretenimiento, ya que los trabajadores tendrán más tiempo libre que podrían usar en estos sectores.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS