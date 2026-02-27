Durante la tarde de este jueves, los pasajeros del Tren Interurbano “El Insurgente” presenciaron un acto desagradable que causó su indignación. El transporte público que conecta a Toluca con la Ciudad de México, se convirtió en el escenario de un momento que causó polémica y a su vez, se hizo viral.

El suceso ocurrió en uno de los asientos preferentes, y los usuarios cuestionan eficiencia de la seguridad dentro de las unidades de transporte, así como los protocolos de vigilancia.

Pasajero es captado orinando dentro de una botella en el Tren Insurgente

En el video, se observa cómo un pasajero masculino no aguantó las ganas de orinar, y lo hizo dentro de una botella , tomándoselo a gracia. Pero, para los pasajeros no fue un acto que se pueda tomar a risa, y expresaron su indignación en redes sociales.

Usuarios del Tren Interurbano han subrayado que estas situaciones han sido cada vez más frecuentes, desde que dicho transporte completó su ruta hasta la CDMX , y lo comparan la falta de higiene del Metro de la CDMX.

Por otro lado, el video generó un debate en cuanto a la falta de baños públicos dentro de las instalaciones del Tren Interurbano, y las personas lo comparan con el servicio del Tren Maya, el cual sí cuenta con sanitarios, tanto dentro de los vagones como en sus estaciones.

Hasta el momento, las autoridades del Tren Interurbano no ha manifestado un comunicado o postura, ni tampoco han esclarecido si el sujeto será identificado para recibir la sanción correspondiente.

