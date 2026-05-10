La Ola de Calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por tal motivo a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calos, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un Golpe de Calor con los siguientes objetos:De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:Es importante mantenerse atento para detectar si hay alguno de los siguientes síntomas en la temporada de calor: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS