La Ola de Calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por tal motivo a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calos, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.

Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un Golpe de Calor con los siguientes objetos:

Sobres de sales de rehidratación oral

Botellas de agua

Un termómetro

Toallas o paños de refrigeración húmeda

Un ventilador o nebulizador portátil con pilas

Síntomas de un golpe de calor

De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:

Labios secos y boca pegajosa

Sed excesiva

Sudoración excesiva

Debilidad y mareos

Náuseas y vómitos

Pequeñas ampollas y erupciones

Sarpullidos por calor

Fiebre leve

Hemorragias nasales

Calambres, generalmente en brazos y piernas

Síntomas graves de un golpe de calor

Es importante mantenerse atento para detectar si hay alguno de los siguientes síntomas en la temporada de calor:

Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (síntomas más graves)

Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)

Desmayo

Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura

Ritmo cardíaco y respiración acelerados

Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda).

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