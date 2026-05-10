Domingo, 10 de Mayo 2026

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Prepara un botiquín de emergencia para esta temporada de calor

La temporada de calor en México puede ser más peligrosa para algunos sectores de la población 

Por: SUN .

Es necesario un botiquín de emergencia para esta temporada de calor si tienes niños en casa o adultos mayores. UNSPLASH / K. WOOK

Es necesario un botiquín de emergencia para esta temporada de calor si tienes niños en casa o adultos mayores. UNSPLASH / K. WOOK

La Ola de Calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por tal motivo a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calos, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.

Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un Golpe de Calor con los siguientes objetos:

  • Sobres de sales de rehidratación oral
  • Botellas de agua
  • Un termómetro
  • Toallas o paños de refrigeración húmeda
  • Un ventilador o nebulizador portátil con pilas 

Síntomas de un golpe de calor

De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:

  • Labios secos y boca pegajosa
  • Sed excesiva
  • Sudoración excesiva
  • Debilidad y mareos
  • Náuseas y vómitos
  • Pequeñas ampollas y erupciones
  • Sarpullidos por calor
  • Fiebre leve
  • Hemorragias nasales
  • Calambres, generalmente en brazos y piernas

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Síntomas graves de un golpe de calor

Es importante mantenerse atento para detectar si hay alguno de los siguientes síntomas en la temporada de calor: 

  • Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (síntomas más graves)
  • Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)
  • Desmayo
  • Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura
  • Ritmo cardíaco y respiración acelerados
  • Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda).

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