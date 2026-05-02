La petición de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, marca un hito histórico político en México: Estados Unidos va directamente tras un mandatario oficialista en funciones. Lo que decida Claudia Sheinbaum definirá no solo el futuro de Morena, sino la estabilidad de la relación con el gobierno de Donald Trump.

La reciente petición de EU para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusan de vínculos con el narcotráfico, supone para México entrar en terreno desconocido en su relación con su vecino del norte , ya que apunta directamente a las presuntas actividades criminales de un gobernador activo perteneciente al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En medio de una tormenta política después de que saliera a la luz la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a un "punto de inflexión" con Estados Unidos en la relación bilateral , advirtió este sábado a EFE Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Un "golpe muy fuerte" a la estrategia de seguridad federal

Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya genera a México "problemas en todos los sentidos" al ser un "golpe muy fuerte" para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca , sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, es todo un "reto" para la política de seguridad de México , que había tenido recientemente resultados "muy notables" como el abatimiento del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), "El Mencho", y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como "El Jardinero".

Los tres escenarios para Claudia Sheinbaum

Tras el impacto inicial, le toca tomar una decisión a Sheinbaum, quien para Sumano solo tiene tres escenarios posibles:

1 Arropar y proteger : Mantener la postura de defensa al grupo político de Sinaloa.

2 Entrega directa : Acceder a la petición de extradición de Estados Unidos.

3 Proceso interno : Iniciar un procedimiento judicial contra ellos en México para evitar la entrega.

"Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior de Morena", apuntó el especialista. Por ahora, la presidenta parece optar por "ganar tiempo" al solicitar pruebas, pero los plazos y la paciencia de Washington tienen un límite.

¿Represalias o intervención? Los riesgos de la negativa

En el hipotético caso de que México opte por no entregar al gobernador de Sinaloa, el investigador alertó sobre posibles represalias: desde presiones económicas hasta el escenario más extremo —aunque poco probable— de una intervención directa para capturar al político .

Sumano subrayó que la acusación ya es "formal" y ha pasado por un gran jurado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo que significa que ya no es un tema narrativo, sino un expediente judicial documentado durante meses que vincula a 10 funcionarios con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

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