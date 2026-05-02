El senador por Morena, Enrique Inzunza, acusado por la Fiscalía de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, reapareció en sus redes sociales después de que se le viera en el Senado por última vez el pasado 29 de abril. Ese día, pasó lista y asistió a la reunión previa de la bancada de Morena. Después del mediodía, nadie supo de él.

¿Pedirá licencia a su cargo?

Mediante sus redes sociales, el senador por Morena dijo ser "un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho y a hacerlo respetar; hice carrera por más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, del que fui su Magistrado Presidente por casi 11", para luego rechazar con firmeza "las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto" mediante "imputaciones falsas y dolosas", después de que frente al Senado defendiera "el principio basilar e innegociable de la soberanía de México" luego de la "inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia" de Estados Unidos con la complicidad de la aún gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos.

El funcionario señaló que refutará "absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República", con lo que aclara que no pedirá licencia a su escaño, a diferencia de como lo hicieron el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

El senador sinaloense señala que, "de ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales".

Lo que se dijo sobre su paradero, luego de que estuvo desaparecido

Según algunas versiones que circularon en redes sociales, mientras no se supo de Enrique Inzunza, se le vio el jueves 30 de abril en un restaurante de mariscos en la Ciudad de México. Antes, en un último mensaje en su cuenta de X, recurrió al filósofo Séneca para aludir a la resistencia personal ante la adversidad.

También, el mismo miércoles 29 de abril, cuando estalló el caso que lo involucró con el Cártel de Sinaloa junto a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, señaló que las acusaciones eran falsas y dolosas, pero aludió al expresidente López Obrador.

"Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación y de los valores y principios que enarbolamos y en los que no transigimos (...) Es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos".

Inzunza fue señalado por el gobierno de Estados Unidos junto con otras nueve personas, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, presuntamente cometidos durante su gestión como secretario general de Gobierno.

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