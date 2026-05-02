La crisis política en Sinaloa escala hoy a nivel presidencial. Tras la sorpresiva licencia de Rubén Rocha Moya por presuntos narcovínculos, según denuncias de Estados Unidos, el silencio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su remisión a la "mañanera" del lunes han generado una expectativa nacional sobre el futuro de la seguridad en el estado.

"El lunes en la mañanera", respondió la Presidenta Sheinbaum Pardo sobre la licencia que pidió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha , señalado por Estados Unidos por tener relación con el narco.

Al llegar a la Asamblea Informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra, Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el caso del gobernador Rocha, a quien el Congreso de Sinaloa aprobó su licencia.

-"Pidió licencia el gobernador de Sinaloa. ¿Usted le recomendó que pidiera licencia?", se le preguntó al llegar a Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Palenque.

-"El lunes en la mañanera", respondió la titular del Ejecutivo federal.

-"¿Hay seguridad en el estado?", se le cuestionó, pero evitó responder .

Licencia "fast track": La salida de Rubén Rocha Moya en cinco minutos

En una sesión de menos de cinco minutos, el Congreso de Sinaloa aprobó este sábado la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por unanimidad de votos, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron en fast track y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes mediante un mensaje en redes sociales.

Yeraldine Bonilla Valverde es la gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde ha sido designada como gobernadora interina de Sinaloa este sábado 2 de mayo de 2026 , tras la licencia otorgada por el Congreso local a Rubén Rocha Moya.

Bonilla Valverde, quien se venía desempeñando como secretaria de Gobierno, se convirtió en la primera mujer gobernadora de la convulsionada entidad.

Más tarde, Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta este sábado 2 de mayo como gobernadora interina de Sinaloa, ante el Congreso local, luego de que este mismo órgano legislativo aprobara en fast track la licencia permanente de Rubén Rocha Moya, quien se separaró del cargo por un periodo mayor a 30 días en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EU contra él y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

Con información de SUN y EFE

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