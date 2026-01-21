Registro de celulares 2026: ¿es posible desvincular un número en línea?

Ante el revuelo generado por el Registro obligatorio de celulares 2026, la medida que busca asociar los números telefónicos con la identidad de su titular por medio de la Clave Única de Registro (CURP) y una identificación vigente; en esta nota te contamos si es posible desvincular tu número del padrón.

Este trámite entró en vigor el pasado 9 de enero, pero, entre las dudas de los consumidores, destaca la desvinculación de una línea antigua o no reconocida para que no quede asociada al nombre de su propietario anterior en el padrón.

¿Cómo desvincular un número del Registro obligatorio de celulares 2026?

Este trámite se puede realizar en línea o de forma presencial acudiendo directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes de la compañía de tu número celular con los siguientes documentos de identificación:

Identificación oficial con foto (INE, Pasaporte, cartilla militar)

CURP

Para realizar la desvinculación en línea, podrá solicitarse a través de la página de la compañía telefónica y el proceso es muy similar al registro.

Se requerirá la captura del INE o una identificación oficial con foto.

Posteriormente se solicita al usuario o titular una “Prueba de Vida” para avalar que se trata de la misma persona.

El siguiente paso es la confirmación de la disociación de la relación entre la línea telefónica con el titular. Cabe destacar que se permite un máximo de tres intentos para realizar el trámite exitosamente.

Una vez completado el proceso, llegará una notificación que confirmará la desvinculación.

De acuerdo con el Diario Oficial de Federación, para mayor transparencia se generará un folio identificador único para cada desvinculación, que incluye fecha y hora en la que se realizó la operación, así como una alerta vía SMS al titular.

¿Para quiénes no será obligatorio el registro de telefonía?

El registro obligatorio no aplica a los equipos físicos como teléfonos celulares, sino a la línea telefónica asociada a una tarjeta SIM o eSIM. La SIM, conocida como Módulo de Identidad del Suscriptor, es el componente que identifica al usuario dentro de la red móvil y permite realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a internet.

Las personas que adquirieron su número antes del 9 de enero de 2026 cuentan con un plazo de 120 días hábiles para completar el enrolamiento. Para las líneas nuevas, el registro se realiza al momento de la activación. En ambos casos, es necesario presentar una identificación oficial y la CURP, información que será resguardada por las compañías de telefonía bajo esquemas de confidencialidad similares a los ya utilizados en planes de pospago.

El procedimiento debe completarse antes del 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio de 2026, los números no registrados serán suspendidos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



