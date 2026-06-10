Puente de Chiapas colapsa por fuertes lluvias; 12 viviendas quedan incomunicadas

Las fuertes lluvias colapsaron un puente en el municipio de Huehuetán en Chiapas y, debido a este percance, no se puede acceder a 12 viviendas del área, informó la Secretaría de Protección Civil.

La caída de la estructura arrasó con líneas de alcantarillado y tuberías de agua potable , lo que desató la interrupción de esos servicios básicos.

Autoridades de Protección Civil informaron que brigadas de auxilio se movilizaron a la zona y despliegan medidas de seguridad.

��⚠️ Personal de Protección Civil Municipal de #Huehuetán atiende el colapso de un puente provocado por las fuertes lluvias.



�� El siniestro afecta de manera directa el acceso a 12 viviendas de la comunidad.

��❌ La caída de la estructura arrasó con líneas de alcantarillado pic.twitter.com/Tdu2SWgsIQ — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) June 10, 2026

Buscan a hombre que fue arrastrado por la corriente tras caer

En esa misma región, pero en Cacahoatán y Tuxtla Chico, rescatistas de Protección Civil de esos municipios, personal de bomberos, vialidad y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene activos los protocolos de búsqueda y rescate en la región.

Las brigadas continúan con el rastreo y monitoreo en las aguas de un río de Cacahoatán donde un hombre fue arrastrado por las corrientes.

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Lugareños dijeron que la persona desaparecida cayó de manera accidental en los torrentes de aquel municipio, ubicado en la región Soconusco.

El hombre intentó cruzar el afluente en compañía de dos familiares cuando la corriente se encontraba muy fuerte. En ese momento, pobladores de la zona lograron rescatar con vida a dos mujeres.

JM