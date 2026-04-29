Caen cuatro por asesinato de familia en Azcapotzalco; indagan posible extorsión

Autoridades de la Ciudad de México informaron este miércoles sobre la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el homicidio de cuatro integrantes de una misma familia en la alcaldía Azcapotzalco; el caso es investigado por posibles nexos con redes de extorsión.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió el martes dentro de un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, donde las víctimas —que pertenecerían al mismo núcleo familiar— fueron atacadas con arma de fuego. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este día del arresto de tres hombres y una mujer, presuntamente implicados en el crimen.

Presuntos homicidas fueron localizados en Edomex

Los sospechosos fueron localizados en el Estado de México, en las inmediaciones de la capital, como resultado de un operativo conjunto con autoridades de ese estado, detalló el funcionario.

Explicó que, a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, se logró identificar dos camionetas robadas que habrían sido utilizadas tras el crimen.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús 'N', José María 'N', Francisco Javier 'N' y Emiliano 'N'.

Este último, agregó, habría disparado contra los agentes durante su detención, por lo que los policías repelieron la agresión y lo dejaron herido.

Finalmente, señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado de México, junto con los vehículos, dos armas de fuego y diversos objetos posiblemente sustraídos del inmueble.

Aunque las autoridades no han confirmado el móvil del crimen, líneas preliminares de investigación apuntan a un posible esquema de extorsión, una práctica recurrente en ataques contra domicilios en la capital, en la que grupos delictivos ejercen presión o represalias contra víctimas.

Este caso ocurre en un contexto de alza sostenida de la extorsión en la Ciudad de México. Entre enero y abril de 2025, el delito aumentó un 173 % interanual, según la ONG México Evalúa.

A nivel nacional se registraron 10.804 víctimas en 2024 y un promedio de casi 30 casos diarios en enero de 2025, según cifras oficiales.

La capital mexicana concentra el 66 % de estos delitos y ha sido escenario de operativos recientes contra grupos criminales como el Tren de Aragua, Unión Tepito y Los Rodolfos, señalados por prácticas de extorsión.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

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