Operativo contra piratería deja 25 toneladas de mercancía decomisada en Tepito

Tras el operativo contra la piratería de artículos deportivos en Tepito, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó que se aseguraron 80 mil 973 piezas apócrifas de origen asiático copian marcas como Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour, Charly, Pirma, Umbro, New Balance, entre otras.

En total fueron 25 toneladas de mercancías ilícitas cuyo valor estimado asciende a 15 millones 269 mil 482 pesos.

Mediante un comunicado, el IMPI indicó que el operativo tuvo la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Secretaría de Marina.

"Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional contra la venta y distribución de mercancía ilegal denominada "Operación Limpieza", instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard", expuso.

Al respecto, Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señaló que "de cara a un evento de alcance global como el Campeonato Mundial de Fútbol 2026, reiteramos que el IMPI, en coordinación con el gobierno federal y las autoridades estatales, combatirá frontalmente la venta de artículos pirata o clonados con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, salvaguardar a los consumidores y garantizar condiciones de competencia justa para las industrias creativas".

"Este operativo es el resultado de un proceso de investigación, que ejerce las facultades de oficio del IMPI, con el acompañamiento de varios despachos de los titulares de las marcas que hoy se están protegiendo; con el objetivo de retirar del mercado productos que afectan los derechos de las empresas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos", indicó.

"Sin duda, este operativo hoy en Tepito representa el inicio de una serie de acciones coordinadas que llevará a cabo el gobierno de México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol, que consistirán en la realización de operativos permanentes en los alrededores de los estadios y en los Fanfest para proteger los derechos de propiedad intelectual, preservar la integridad del evento y garantizar una experiencia segura y auténtica para los aficionados", detalló.

Además, mencionó Nieto Castillo, que esto implica pérdidas al sector textil por un poco más de 8% de los ingresos del 2024-2025.

MF