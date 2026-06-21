En una década, el uso de internet en hogares mexicanos se duplica, según el INEGI

El acceso a internet en los hogares mexicanos registró un crecimiento significativo durante la última década, al pasar del 39.1 % en 2015 al 78.3 % en 2025, de acuerdo con datos presentados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El informe también destaca que la Ciudad de México se mantiene como la entidad con mayor nivel de conectividad y acceso a las tecnologías de la información.

Durante una conferencia de prensa, representantes del Inegi y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 . El estudio reveló que, en el último año, el 86.1 % de la población del país utilizó internet, lo que equivale a aproximadamente 104.9 millones de personas.

Las cifras reflejan el avance que ha tenido la adopción de herramientas digitales en México y evidencian el crecimiento sostenido de la conectividad entre la población en los últimos diez años.

Uso de internet en zonas rurales sigue siendo menor

En las zonas urbanas el uso fue de un 88,9 % mientras que en las zonas rurales la utilización sigue siendo menor con un 75,2 % de usuarios.

La encuesta detalló que el 86,1 % de la población nacional ya utiliza internet, destacando en el archivo que el 26,6 % de estos usuarios se autodescribió como indígena y el 5,1 % como parte de la comunidad afromexicana.

El uso de celular alcanzó al 84,6 % de los habitantes del país y la brecha de género prácticamente se disolvió, al registrarse una diferencia de apenas el 0,3 % entre hombres y mujeres

A la presentación de la encuesta acudieron la Presidenta del INEGI, Graciela Márquez, el vicepresidente de la misma institución, Mauricio Márquez, la Titular de la Unidad de Estadísticas Económicas y Directora General de Estadísticas Económicas, Susana Pérez y la Directora General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales, Julieta Ramírez.

La ENDUTIH busca brindar datos clave para el diseño de políticas públicas, ofreciendo un análisis profundo que sirva como referente para futuros estudios económicos y sociales a nivel nacional e internacional.

La encuesta es un programa estadístico conjunto que mide el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y su uso por la población mexicana de seis años o más.

El estudio se presentó en un contexto de acelerado crecimiento en el acceso a dispositivos tecnológicos, consolidando a las herramientas digitales como indispensables para la vida cotidiana en gran parte del país.

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NA