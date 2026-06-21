En una década, el uso de internet en hogares mexicanos se duplica, según el INEGI

El acceso a internet en los hogares mexicanos registró un crecimiento significativo durante la última década, al pasar del 39.1 % en 2015 al 78.3 % en 2025, de acuerdo con datos presentados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El informe también destaca que la Ciudad de México se mantiene como la entidad con mayor nivel de conectividad y acceso a las tecnologías de la información.Durante una conferencia de prensa, representantes del Inegi y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. El estudio reveló que, en el último año, el 86.1 % de la población del país utilizó internet, lo que equivale a aproximadamente 104.9 millones de personas.Las cifras reflejan el avance que ha tenido la adopción de herramientas digitales en México y evidencian el crecimiento sostenido de la conectividad entre la población en los últimos diez años.En las zonas urbanas el uso fue de un 88,9 % mientras que en las zonas rurales la utilización sigue siendo menor con un 75,2 % de usuarios.La encuesta detalló que el 86,1 % de la población nacional ya utiliza internet, destacando en el archivo que el 26,6 % de estos usuarios se autodescribió como indígena y el 5,1 % como parte de la comunidad afromexicana.El uso de celular alcanzó al 84,6 % de los habitantes del país y la brecha de género prácticamente se disolvió, al registrarse una diferencia de apenas el 0,3 % entre hombres y mujeresA la presentación de la encuesta acudieron la Presidenta del INEGI, Graciela Márquez, el vicepresidente de la misma institución, Mauricio Márquez, la Titular de la Unidad de Estadísticas Económicas y Directora General de Estadísticas Económicas, Susana Pérez y la Directora General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales, Julieta Ramírez.La ENDUTIH busca brindar datos clave para el diseño de políticas públicas, ofreciendo un análisis profundo que sirva como referente para futuros estudios económicos y sociales a nivel nacional e internacional.La encuesta es un programa estadístico conjunto que mide el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y su uso por la población mexicana de seis años o más.El estudio se presentó en un contexto de acelerado crecimiento en el acceso a dispositivos tecnológicos, consolidando a las herramientas digitales como indispensables para la vida cotidiana en gran parte del país.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA