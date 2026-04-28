Consejo Nacional de Pueblos Indígenas rechaza creación de partido político indígena en Oaxaca

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) expresó su rechazo a la posible creación o reconocimiento de un partido político local con carácter “indígena” en el estado de Oaxaca, al considerar que esta figura podría limitar su derecho a una representación política directa.

A través de un pronunciamiento dirigido a autoridades electorales estatales y federales, el organismo advirtió que el proceso de consulta impulsado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) genera preocupaciones, ya que su objetivo es analizar la viabilidad de este tipo de partido.

El CNPI sostuvo que los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho público y, por tanto, tienen garantizado el ejercicio de su autonomía y libre determinación, lo que incluye participar políticamente sin depender de partidos.

Advierten riesgo de limitar derechos políticos

En el documento, el Consejo subrayó que canalizar la representación indígena a través de un partido político implicaría un retroceso en los derechos ya reconocidos, pues condicionaría su participación a estructuras partidistas.

Recordó que en Oaxaca existen mecanismos propios de organización política, como los sistemas normativos internos en 418 de sus 570 municipios, donde las decisiones se toman mediante asambleas comunitarias. Además, destacó la figura de candidaturas independientes indígenas, que permite a estas comunidades postular representantes sin intermediación de partidos.

El organismo también señaló que las consultas a pueblos indígenas deben tener como objetivo ampliar derechos, no restringirlos. En ese sentido, advirtió que el proceso encabezado por el IEEPCO podría contravenir el principio de progresividad, que impide retrocesos en materia de derechos humanos.

Asimismo, el CNPI citó criterios internacionales, como la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se establece que la participación política de comunidades indígenas no debe condicionarse a la afiliación a partidos políticos.

Finalmente, el Consejo hizo un llamado a las autoridades electorales y al Congreso de Oaxaca para revisar el marco legal vigente y garantizar que cualquier reforma respete los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, privilegiando su autonomía y formas propias de organización política.

YC