El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) seguirá con un ambiente frío, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del estado del tiempo para este viernes 7 de noviembre en la ciudad:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara hoy soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 27 °C. Durante la noche, temperaturas cercanas a los 21°C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.Las temperaturas mínimas en Guadalajara seguirán por debajo de los 10 °C, por lo menos hoy. Para el fin de semana se espera un ligero repunte, pero vuelven a bajar a partir del lunes.Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida desde el golfo de México hasta el sureste mexicano, así como el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.El ingreso de humedad del océano Pacífico reforzará la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del país.Por otra parte, la onda tropical núm. 40 se ha disipado al sur de Oaxaca.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel