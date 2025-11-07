El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) seguirá con un ambiente frío, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del estado del tiempo para este viernes 7 de noviembre en la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

No te pierdas: Especialistas revelan cómo será el invierno 2025

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara hoy soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 27 °C. Durante la noche, temperaturas cercanas a los 21°C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

Clima en Guadalajara

Viernes 28 – 9 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 29 – 10 °C Lunes 26 – 8 °C Martes 26 – 8 °C

Te puede interesar: Frío para estas regiones de México, revela el pronóstico

Las temperaturas mínimas en Guadalajara seguirán por debajo de los 10 °C, por lo menos hoy. Para el fin de semana se espera un ligero repunte, pero vuelven a bajar a partir del lunes .

Clima nacional

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida desde el golfo de México hasta el sureste mexicano, así como el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico reforzará la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del país.

Por otra parte, la onda tropical núm. 40 se ha disipado al sur de Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA