Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo entregan las primeras casas?

Después de varios meses de espera, el Programa Vivienda para el Bienestar entra por fin en su etapa de arranque. Las primeras casas, con precios accesibles y esquemas de pago pensados para la población trabajadora, están listas para ser entregadas a sus nuevos dueños.

El estado de Sinaloa será el punto de partida. Según informó el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, las entregas comenzarán en la segunda quincena de noviembre, arrancando con 232 viviendas en el municipio de Ahome, dentro de los complejos Nuevo Horizonte y Virreyes.

Más viviendas en camino

Una vez concluida esta primera fase, el programa continuará su expansión hacia los municipios de Concordia, El Fuerte y Choix, donde ya se levantan nuevas edificaciones. En total, Sinaloa recibirá 36 mil viviendas dentro del Plan Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es construir 1.8 millones de casas en todo el país mediante el Infonavit, Fovissste y Conavi.

La distribución estatal será la siguiente:

17 mil 500 viviendas a través del Infonavit para trabajadores derechohabientes.

15 mil viviendas de la Conavi, destinadas a personas sin seguridad social o con bajos ingresos.

Cuatro mil viviendas del Fovissste, dirigidas a empleados del Gobierno federal.

Avances y desarrollo

Actualmente se ejecutan 13 proyectos habitacionales en ocho municipios sinaloenses, lo que representa más de 11 mil casas en construcción. Las obras se ubican principalmente en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado, y reflejan la intención de garantizar viviendas dignas, seguras y asequibles para miles de familias.

Con este arranque, el Programa Vivienda para el Bienestar comienza a materializar su promesa: ofrecer un hogar propio a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo en México.

