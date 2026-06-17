El último mensaje del Nacional Monte de Piedad sobre artículos empeñados

Nacional Monte de Piedad publicó hace unos días un comunicado oficial ante la ola de preocupación que se desató entre las personas que han empeñado artículos ahí: ¿qué pasará con ellos, serán vendidos o subastados?

De acuerdo con la información institucional provista por la entidad, la seguridad está totalmente garantizada para los artículos empeñados que permanecen en alguna de las sucursales cerradas por la huelga que desde hace varios meses mantienen los servicios paralizados.

¿Cuál fue el último mensaje de Nacional Monte de Piedad sobre los artículos empeñados?

El pasado 13 de junio del 2026, Nacional Monte de Piedad publicó una imagen en su cuenta de Instagram que de inmediato alcanzó los 78 Me Gusta ya que en ella se corroboró que todos los artículos se encuentran seguros y no serán vendidos ni maltratados.

"Sus artículos están seguros y nadie tiene acceso a ellos. Una vez que se restablezca el servicio, se le entregarán en las mismas condiciones en que se recibieron", se lee.

El comunicado quiso dar tranquilidad a los clientes; sin embargo, también desató una ola de críticas por la extensa huelga que aún parece lejos de terminar. Por otro lado, es importante recordar que existen opciones para pagar en línea y, así, tener un respaldo oficial en caso de necesitarlo.

Tips rápidos y pautas urgentes para proteger tus artículos empeñados

Revisa la fecha de vencimiento hoy: Saca tus boletas físicas del cajón y comprueba la fecha límite de pago para evitar recargos moratorios o el envío de tus prendas al área de remate.

Saca tus boletas físicas del cajón y comprueba la fecha límite de pago para evitar recargos moratorios o el envío de tus prendas al área de remate. Aprovecha los refrendos en línea: Utiliza la aplicación móvil de la institución para realizar abonos de forma digital y segura, evitando las aglomeraciones en las ventanillas físicas durante las horas pico.

Utiliza la aplicación móvil de la institución para realizar abonos de forma digital y segura, evitando las aglomeraciones en las ventanillas físicas durante las horas pico. Mantén tus datos actualizados: Verifica que tu número de teléfono celular y correo electrónico estén correctamente registrados en la base de datos para recibir alertas preventivas vía SMS.

Verifica que tu número de teléfono celular y correo electrónico estén correctamente registrados en la base de datos para recibir alertas preventivas vía SMS. Monitorea los días de demasía: Si tu prenda ya se vendió, consulta en el portal web si tienes derecho a cobrar el saldo a favor o demasía, que es la ganancia restante tras cubrir el préstamo e intereses.

Si tu prenda ya se vendió, consulta en el portal web si tienes derecho a cobrar el saldo a favor o demasía, que es la ganancia restante tras cubrir el préstamo e intereses. Acude a sucursales autorizadas en Jalisco: Si resides en la zona metropolitana de Guadalajara, localiza los centros operativos oficiales que cuentan con peritos valuadores certificados para resolver dudas complejas de contratos.

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¿Qué pasa si perdí mi boleta de empeño física y necesito hacer un pago de urgencia?

En caso de extravío del documento oficial, el titular de la cuenta debe acudir con una identificación oficial vigente a la sucursal donde realizó el trámite para solicitar una reposición digital de la boleta, asegurando la continuidad de sus derechos procesales.

¿Se pueden recuperar los artículos si ya pasaron a la etapa de remate en la sucursal?

Sí, es posible recuperar la pertenencia siempre y cuando ningún tercero la haya adquirido previamente en la sala de exhibición. El pignorante original deberá cubrir el total del adeudo, los intereses moratorios y los gastos de almacenaje generados hasta ese momento.

JM