En distintos sectores de Culiacán, Sinaloa se volvieron a registrar nuevos hechos de violencia, con el registro de cuatro asesinatos a balazos, dos de las víctimas fueron identificados como los hermanos Edgar "N" y Jaime "N", de 32 y 29 años de edad, respectivamente, reportados previamente como privados de su libertad.

Trabajadores del campo reportaron que a la orilla de la carretera Benito Juárez, muy cerca del entronque al aeropuerto internacional de Culiacán descubrieron los cuerpos de las dos víctimas, los cuales vestían pantalones de mezclilla color azul y camisas de colores distintos.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que acudieron a dar fe de los dos cuerpos, recolectaron en ese lugar varios casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que los hermanos Edgar y Jaime, fueron privados de la vida en ese lugar.

En el cruce de dos de las principales avenidas de la ciudad de Culiacán, una persona de nombre Mauro Abrahán "N", de 37 años que vive de las propinas de los automovilistas por limpiar los cristales de los vehículos fue atacado a balazos por desconocidos.

Los cuerpos de auxilio y de la policía municipal fueron alertados que en el cruce de la avenida Xicohtencatl y la avenida Niños Héroes, en la colonia las Quintas, una persona del sexo masculino había sido lesionada con arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, pero falleció poco después de su ingreso.

En una segunda planta de uno de los edificios del conjunto habitacional de Infonavit Cañadas, una persona de nombre Javier Alonso "N" de 35 años de edad, fue asesinado de varios disparos, se desconoce los motivos y la posible identidad de los responsables.

Los datos que se aportaron, fueron que vecinos del edificio, notificaron que en uno de los departamentos se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, por lo que al acudir a verificar que había sucedido, encontraron a la persona muerta.

MV