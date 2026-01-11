La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un acuerdo que redefine su papel más allá del suministro energético y la consolida como un actor relevante en la estrategia de inclusión digital, con especial énfasis en el ámbito de la salud. Este paso marca un punto de inflexión en la política nacional de conectividad.

El anuncio se produce en un escenario donde el acceso a internet continúa siendo limitado en amplias regiones del país, particularmente en comunidades rurales y zonas alejadas. En este contexto, la conectividad no solo representa un medio de comunicación, sino un elemento clave para acceder a información, servicios esenciales y atención médica en tiempo oportuno.

Internet gratuito en clínicas y centros de salud

La iniciativa, desarrollada en coordinación con IMSS-Bienestar, tiene como propósito reducir la brecha digital y fortalecer el sistema de salud pública. A través del programa denominado “Internet en cada Clínica”, se habilitará acceso gratuito a internet en clínicas y centros de salud de todo México, beneficiando tanto a pacientes como a personal médico y administrativo.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que la meta para este año es dotar de conectividad a 3 mil 180 clínicas ubicadas en mil 179 municipios de 24 estados. El servicio será completamente gratuito y estará disponible para quienes acudan a recibir atención, así como para quienes laboran en dichas unidades.

Infraestructura y operación del servicio

La implementación técnica del proyecto estará a cargo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el área especializada que actualmente ofrece servicios de conectividad en zonas con cobertura limitada. Esta infraestructura se aprovechará para garantizar acceso wifi en unidades médicas, priorizando regiones rurales, áreas semiurbanas y localidades donde el acceso comercial a internet ha sido escaso o inexistente.

Además del beneficio para los usuarios, la conectividad permitirá optimizar procesos internos, como el registro digital de pacientes, la consulta de expedientes clínicos y la comunicación entre distintas unidades de salud a nivel nacional.

FACEBOOK/Angel Ramírez Sandoval

Objetivos del programa y atención médica a distancia

El programa tiene como finalidad principal mejorar la calidad de los servicios de salud y disminuir las desigualdades en el acceso digital. En este esquema, la conectividad se plantea como un factor determinante para garantizar una atención médica más equitativa, especialmente en comunidades apartadas.

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, indicó que una de las metas iniciales es alcanzar al menos 25 mil consultas médicas remotas en los primeros meses de operación. Gracias al acceso gratuito a internet, pacientes de zonas alejadas podrán recibir atención especializada sin necesidad de trasladarse a centros urbanos.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el proyecto representa un avance relevante en la modernización del sistema sanitario, al integrar herramientas digitales de manera estructural. Desde la perspectiva gubernamental, la conectividad dejó de considerarse un privilegio y pasó a asumirse como una condición básica para ofrecer servicios de salud eficientes y de calidad.

BB