El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta mañana sobre el monitoreo de dos zonas de baja presión en el océano Pacífico, una de las cuales presenta un alto potencial para desarrollarse y convertirse en el quinto ciclón tropical de la temporada.

Zonas de vigilancia este sábado 11 de julio

La primera zona de vigilancia, ubicada al sur de las costas de Oaxaca, es la que requiere mayor atención . De acuerdo con el reporte del SMN, este sistema ha incrementado al 20% su probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas, manteniendo un 80% de probabilidad para los siguientes 7 días .

Actualmente, esta perturbación se localiza a 910 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Si las condiciones continúan favoreciendo su desarrollo, este sistema daría origen a la tormenta tropical que llevaría por nombre "Elida".

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Por otro lado, el SMN mantiene bajo vigilancia una segunda zona de baja presión situada al suroeste de la península de Baja California. Este sistema mantiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un lapso de 18 horas y un 20% a 7 días.

Esta segunda zona se encuentra a una distancia considerable del territorio nacional, localizándose a 2,260 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Su trayectoria es hacia el noroeste, alejándose de las costas mexicanas, por lo que no representa un peligro inminente para el país.

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El SMN continuará monitoreando el avance y evolución de ambos sistemas meteorológicos, emitiendo actualizaciones periódicas para mantener informada a la población y a las autoridades de Protección Civil. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de presentarse alguna contingencia.

Pronóstico del clima

Para hoy, la inestabilidad atmosférica generada por una circulación ciclónica y por vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente y noroeste de México, en combinación con canales de baja presión en el interior del territorio nacional, así como el desplazamiento de la onda tropical núm. 17 sobre el occidente del país y de la onda tropical núm. 18 sobre la península de Yucatán, mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte, este y sur), Oaxaca (este y sureste) y Veracruz (sur); puntuales muy fuertes en Sonora (centro y este), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Tamaulipas (suroeste) y Tabasco (centro y sur); puntuales fuertes en Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Puebla (norte y sureste), Morelos, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Guerrero (oeste, centro y este), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mayor parte de México, pronosticándose lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur), e iniciando a partir de este día en Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima y Guerrero (costa central).

Se ha generado una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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