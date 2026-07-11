¿Planeas salir este sábado en la ciudad? Antes de guardar las gafas de sol o sacar el paraguas, revisa el pronóstico. Las condiciones de hoy podrían cambiar tus planes, alternando entre calor bochornoso y precipitaciones repentinas que no querrás ignorar.

Este sábado 11 de julio de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara amaneció con ambiente fresco y niebla dispersa. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente durante la mañana, elevando la temperatura y la humedad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 31 grados Celsius después del mediodía . La mínima, registrada en la madrugada y esperada al anochecer, rondará los 16 grados.

¿Qué provoca este clima? La humedad del océano Pacífico interactúa con canales de baja presión en el occidente. Esto genera un escenario ideal para el desarrollo de nubosidad densa por la tarde.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierte un 65% de probabilidad de lluvia . Estas precipitaciones llegarán como chubascos dispersos, especialmente al oriente y sur.

¿A qué hora se esperan las tormentas?

Los modelos indican que las primeras gotas caerán a partir de las 17:00 horas. La lluvia será variable , iniciando como llovizna ligera hasta evolucionar a tormentas eléctricas aisladas en la noche.

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque tienen mayor riesgo de encharcamientos rápidos por la saturación del suelo. Las autoridades recomiendan a los habitantes mantenerse alerta y evitar cruzar corrientes de agua.

Además de la lluvia, habrá vientos moderados del este de 10 a 15 kilómetros por hora. Durante las tormentas, las ráfagas podrían superar los 30 kilómetros por hora, refrescando el ambiente.

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Pese a la nubosidad vespertina, el mediodía tendrá alta radiación solar. El índice UV alcanzará niveles extremos entre las 12:00 y 15:00 horas, haciendo indispensable el uso de protector solar.

Si tienes eventos al aire libre, la ventana ideal será la mañana y el primer tercio de la tarde. Después de las cinco, lo más prudente será trasladarse a espacios techados.

Impacto regional y precauciones viales

A nivel regional, el Lago de Chapala experimentará clima inestable con oleaje ligero y lluvias. Este temporal beneficia directamente la recuperación del vaso lacustre, que está en fase crucial de captación.

La Conagua emitió avisos preventivos para los conductores en las principales arterias viales. La mezcla de aceite en el asfalto y las primeras lluvias vuelven las calles particularmente resbaladizas y peligrosas.

Se sugiere aumentar la distancia entre vehículos y encender luces intermitentes si baja la visibilidad. Los pasos a desnivel en avenidas principales requieren extrema precaución durante los aguaceros vespertinos.

Por la noche, el termómetro descenderá rápidamente, ofreciendo un respiro del calor diurno. Las precipitaciones disminuirán pasada la medianoche, dejando un cielo mayormente nublado y un ambiente muy húmedo.

Este patrón inestable será la antesala de un domingo con condiciones similares. Mantente informado en canales oficiales y prepara tu fin de semana considerando la clásica dualidad de sol y lluvia tapatía.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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