Estas son las ciudades más seguras de todo México, según el INEGI

La percepción de seguridad es uno de los indicadores más importantes para conocer la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica trimestralmente la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), un estudio que mide qué tan seguras o inseguras se sienten las personas en las principales ciudades del país.

De acuerdo con los resultados correspondientes a marzo de 2026, estas son las ciudades con menor percepción de inseguridad, es decir, donde sus habitantes reportan sentirse más seguros. Aunque estos datos no representan la incidencia delictiva, sí reflejan la experiencia cotidiana de la población.

Las ciudades más seguras de México en 2026

Según la ENSU, San Pedro Garza García, en Nuevo León, se mantiene como la ciudad con mejor percepción de seguridad del país. Apenas el 4.4% de su población adulta manifestó sentirse insegura al vivir en esa localidad. Le siguen Piedras Negras, Coahuila, con 12.9%, y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 20.4%.

El listado de las ciudades con menor percepción de inseguridad es el siguiente:

San Pedro Garza García, Nuevo León.

Piedras Negras, Coahuila.

Benito Juárez, Ciudad de México.

Saltillo, Coahuila.

Los Cabos, Baja California Sur.

Los Mochis, Sinaloa.

La Paz, Baja California Sur.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Mérida, Yucatán.

Estas ciudades destacan por mantener altos niveles de confianza ciudadana, además de estrategias de seguridad pública y coordinación entre autoridades locales y estatales.

¿Cómo mide el INEGI la seguridad?

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana no contabiliza delitos, sino que pregunta directamente a la población mayor de 18 años si considera seguro o inseguro vivir en su ciudad. Este indicador permite conocer la percepción ciudadana y comparar su evolución a lo largo del tiempo.

En marzo de 2026, el 61.5% de los mexicanos residentes en áreas urbanas afirmó sentirse inseguro en la ciudad donde vive, una cifra menor respecto al cierre de 2025, aunque todavía representa a seis de cada diez habitantes.

La percepción de seguridad sigue siendo un reto

Especialistas señalan que la percepción de seguridad puede verse influenciada por diversos factores, como la incidencia delictiva, la presencia policial, la iluminación de espacios públicos, el transporte y la confianza en las autoridades.

Aunque algunas ciudades han logrado consolidarse entre las más seguras del país, la ENSU muestra que aún existe un amplio desafío a nivel nacional para mejorar la tranquilidad de la población. Los resultados de esta encuesta sirven como una herramienta para evaluar políticas públicas y orientar acciones que fortalezcan la seguridad en las comunidades.

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AO

