El pasado mes de febrero, Grupo Salinas, el conglomerado empresarial propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que la televisora TV Azteca iniciará una "reorganización" financiera, corporativa y operativa mediante un proceso de concurso mercantil voluntario.

¿Qué significa este término legal y qué sucederá con la televisora mexicana? En esta nota te contamos todos los detalles.

TV Azteca, en problemas

Grupo Salinas emitió un comunicado en donde compartió que, debido a problemas externos e internos a la organización de la televisora del Ajusco, tales como el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del Covid-19, negociaciones complejas con acreedores internacionales y el pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de millones de pesos en impuestos no pagados, TV Azteca se habría visto obligada a tomar acciones en busca de sanear las finanzas y reordenar los pasivos (las deudas) de la compañía.

El conglomerado de Salinas Pliego indicó que esa herramienta legal " le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa ".

Publicación desde la cuenta oficial del conglomerado empresarial de Salinas Pliego. X / @gruposalinas

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, explicó que el concurso mercantil "permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago".

Añadió que esta medida " demuestra una decisión responsable por parte de la empresa ".

La televisora argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios, marcado por la transformación del mercado publicitario, la creciente competencia digital y mayores costos operativos , además de presiones financieras acumuladas en los últimos años.

Ahondó que desde 2021 inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida su deuda en moneda extranjera, privilegiando el diálogo con acreedores para alcanzar acuerdos acordes con su situación.

¿Qué pasará con TV Azteca?

De acuerdo con el comunicado, la medida busca fortalecer su estructura financiera, preservar activos y garantizar la continuidad operativa en el largo plazo. La televisora de Salinas Pliego continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso .

" Hoy damos un paso estratégico para fortalecer nuestra estabilidad financiera y asegurar la continuidad de la operación ", sostuvo la dirección de la empresa, al señalar que la reorganización forma parte de una estrategia de visión de largo plazo frente a los retos estructurales de la industria.

¿Qué es un concurso mercantil?

De acuerdo con el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), un concurso mercantil es un procedimiento legal y jurisdiccional diseñado para comerciantes (personas físicas o morales) que enfrentan problemas de insolvencia o falta de liquidez que les impiden cumplir con sus obligaciones de pago.

El proceso se divide tradicionalmente en dos etapas:

Conciliación : Busca lograr un convenio entre el comerciante y sus acreedores para reestructurar la deuda y continuar operando.

: Busca lograr un convenio entre el comerciante y sus acreedores para reestructurar la deuda y continuar operando. Quiebra: En caso de no lograr un acuerdo, se procede a la venta de los activos (masa concursal) para pagar a los acreedores según un orden de preferencia legal.

¿Cuándo entra en vigor el concurso mercantil para TV Azteca?

La sentencia emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles declara procedente la solicitud de la empresa de comunicación. La resolución publicada en el Órgano de Administración Judicial fija una etapa de conciliación obligatoria de 185 días naturales entre la firma y sus demandantes. Este plazo comenzará a correr a partir del día en que se realice la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con información de SUN.

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