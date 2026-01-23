La pensión del IMSS constituye la principal fuente de ingresos mensuales para millones de personas jubiladas en México, por lo que conocer con anticipación la fecha de depósito es clave para una adecuada planificación financiera.

Para 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó su calendario oficial de pagos, el cual incluye un ajuste en la fecha correspondiente al pago de la pensión de febrero.

El ajuste en la fecha del pago de la pensión IMSS se debe a la combinación de dos días no laborables al inicio del mes. El domingo 1 de febrero de 2026 no hay operaciones bancarias, mientras que el lunes 2 de febrero está marcado como día de descanso obligatorio en México, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Ante este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó que el depósito de la pensión IMSS de febrero de 2026 se realizará el martes 3 de febrero. Ese día, las instituciones bancarias retomarán operaciones con normalidad y el recurso se reflejará en las cuentas de las y los pensionados del IMSS.

Este ajuste implica un ligero desfase respecto a la fecha habitual, por lo que se recomienda tomar previsiones durante los últimos días de enero para evitar afectaciones en el presupuesto.

Aunque el retraso es de apenas dos días, el cambio puede influir en la programación de pagos fijos que normalmente se realizan al inicio del mes, como servicios, renta o compromisos crediticios. Por ello, contar con información anticipada permite organizar mejor los gastos y evitar contratiempos financieros.

Para facilitar la organización financiera de las personas pensionadas, el calendario de pagos de la pensión IMSS en 2026 queda establecido de la siguiente manera:

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1.

NA