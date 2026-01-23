LFT contempla estos días de descanso obligatorio en febrero 2026

Febrero de 2026 se perfila como un mes clave para quienes buscan una pausa en la rutina laboral y escolar, debido a la expectativa por un posible megapuente que ha puesto la atención en el calendario oficial y en lo que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece con claridad qué días son considerados de descanso obligatorio y cuáles no.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, febrero solo contempla un día de descanso obligatorio a nivel nacional.

Se trata del primer lunes del mes, que en 2026 caerá el lunes 2 de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución, cuya fecha oficial es el 5 de febrero. Ese día, tanto centros de trabajo como escuelas deberán suspender actividades.

En el caso del sector educativo, algunos estudiantes tendrán un respiro adicional, quienes cursan educación básica —preescolar, primaria y secundaria— contarán con un día extra de descanso debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, que según el calendario oficial del ciclo 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta suspensión está programada para el viernes 27 de febrero.

Para quienes deban laborar durante el día festivo obligatorio, la LFT es clara: el trabajo realizado en esa fecha debe pagarse con el salario normal más un doble salario adicional, tal como lo establece el artículo 75. Además, si el descanso obligatorio coincide con un domingo, el empleador deberá sumar la prima dominical de al menos 25%, lo que incrementa el pago total.

Más allá de febrero , la Ley Federal del Trabajo contempla otros días de descanso obligatorio a lo largo del año, entre ellos fechas cívicas, festividades nacionales y jornadas electorales, que continúan marcando el ritmo del calendario laboral en México.

��¡Aquí están los días #DescansoObligatorio2026!

��Si trabajas cualquiera de ellos, te deben pagar tu salario diario �� más un salario doble ����.

✅¿Tienes dudas? Acércate a #PROFEDET.

��079, línea del Gobierno de México pic.twitter.com/8BoDM7bj5x— Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) January 10, 2026



El primer lunes de febrero, en sustitución del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución.

El primer lunes de febrero, en sustitución del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez.

El 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo.

El 16 de septiembre, fecha del Día de la Independencia de México.

El tercer lunes de noviembre, en recuerdo del 20 de noviembre, cuando se conmemora la Revolución Mexicana.

El 1 de octubre cada seis años, cuando se lleva a cabo la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, conforme a la reforma del artículo 83 constitucional publicada en febrero de 2014.

El 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad.

El día que determinen las leyes federales y locales en materia electoral para la realización de la jornada electoral en procesos ordinarios.

NA