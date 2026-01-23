¿Es legal que revisen tu ticket al salir de una tienda? Profeco responde

Como parte del "control de seguridad", diversos establecimientos en la República mexicana solicitan a sus clientes su ticket y revisar sus artículos para permitirles la salida de la tienda, sin embargo, esta es una acción reprobada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esta práctica persiste en lugares como supermercados, tiendas de autoservicio o clubes de precios, por lo que para muchos consumidores este procedimiento es común, desconociendo los límites entre la prevención de robos y el respeto a los derechos de los clientes.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en México no es legal que revisen tu ticket o recibo al salir de una tienda.

La dependencia federal establece que la práctica comercial que consiste en revisar los comprobantes de compra o tickets de los consumidores, para cotejarlos con los productos adquiridos, no está permitida.

Según la Profeco, esta acción constituye un acto de molestia injustificada, ya que, en cuanto una persona realiza el pago en caja, los productos pasan a ser propiedad del consumidor.

Asimismo, decreta que ningún establecimiento puede condicionar la entrada y salida de la tienda o el consumo, a la presentación obligatoria del ticket o recibo de compra.

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe a los proveedores de bienes o servicios realizar procedimientos que atentan contra la libertad, seguridad o integridad de las personas consumidoras, bajo el nombre de registros.

Es decir, está prohibido que una tienda haga la revisión o condicione al cliente al cotejo de productos adquiridos con el ticket de compra.

Para denunciar esta práctica puedes utilizar los siguientes canales:

Llamar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722 (horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas)

Enviar un correo electrónico a: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Presentar la queja de forma presencial en las oficinas de la Profeco

La dependencia federal puede imponer sanciones como multas o clausuras temporales a aquellos negocios que estén llevando a cabo esta práctica.

