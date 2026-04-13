¿"El Niño Godzilla"? Por qué la ciencia pide dejar de usar este término alarmista

En los últimos días, diversas plataformas digitales se han inundado de videos virales que advierten sobre la inminente llegada de un supuesto fenómeno meteorológico con un nombre aterrador: “El Niño Godzilla”. Sin embargo, la realidad climática es muy distinta a lo que se pinta en internet, y los expertos han salido a desmentir este mito para evitar el pánico generalizado en la población.

El polémico término fue acuñado originalmente en el año 2015 por Bill Patzert, un reconocido oceanógrafo de la NASA, para describir de forma coloquial el calentamiento inusual del océano Pacífico. Su intención inicial era ilustrar la magnitud extraordinaria de aquel evento específico, pero nunca buscó crear una nueva categoría meteorológica ni bautizar oficialmente al fenómeno.

Hoy en día, instituciones de prestigio como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y diversas agencias climatológicas internacionales han aclarado tajantemente que este nombre es incorrecto . No existe absolutamente ninguna clasificación oficial en la ciencia que utilice referencias a monstruos cinematográficos japoneses para medir las alteraciones del clima o la temperatura del mar.

Utilizar este tipo de lenguaje exagerado solo genera un nivel de estrés y pánico innecesario entre la ciudadanía, desviando la atención de los verdaderos problemas ambientales.

¿Qué es realmente el fenómeno de “El Niño” y cómo nos afecta?

Para entender verdaderamente el clima global, debemos hablar del El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Este es el nombre científico real y validado del ciclo natural que altera drásticamente las temperaturas globales, modifica los patrones de lluvia y genera impactos significativos en la agricultura y la economía de múltiples países alrededor del mundo.

Durante su fase cálida, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan bastante más de lo normal, alterando la circulación atmosférica. Esto provoca cambios tangibles, como sequías prolongadas en algunas regiones de Sudamérica y lluvias torrenciales en otras zonas, pero todo dentro de parámetros que la ciencia puede monitorear sin llegar a escenarios apocalípticos.

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La meteorología profesional clasifica estos eventos oceánicos únicamente como débiles, moderados, fuertes o extraordinarios, basándose en anomalías térmicas precisas. En ningún manual científico, artículo académico o reporte climatológico serio encontrarás la palabra "Godzilla" para definir la intensidad de las temperaturas o predecir la fuerza de las tormentas venideras .

Es fundamental comprender que, aunque un evento climático fuerte requiere preparación exhaustiva y políticas de prevención gubernamentales, bautizarlo con nombres alarmistas distorsiona la percepción del riesgo real. La desinformación climática puede llevar a que las personas tomen decisiones equivocadas o ignoren las verdaderas alertas emitidas por las autoridades competentes de protección civil.

Tips rápidos para no caer en la desinformación climática en internet

Ante la incesante ola de rumores y videos alarmistas en plataformas como Facebook, TikTok o X, es crucial mantener la calma y aplicar un agudo pensamiento crítico. Aquí te dejamos una lista de puntos clave y consejos prácticos para informarte de manera responsable y no dejarte engañar por el contenido viral:

- Verifica siempre la fuente: Confía única y exclusivamente en instituciones oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional o la OMM.

- Huye del clickbait: Si el titular suena a una película de desastres de Hollywood, probablemente sea una exageración mediática.

- Busca el contexto completo: Un video corto de un minuto rara vez tiene la capacidad de explicar la profunda complejidad de un fenómeno climático global.

Los científicos e investigadores insisten constantemente en que el cambio climático es un problema sumamente serio que exige acciones concretas y urgentes, no apodos virales que banalicen la situación. La educación ambiental y la alfabetización mediática son nuestras mejores herramientas para luchar contra el miedo infundado y promover una verdadera conciencia ecológica en la sociedad.

En México, las autoridades meteorológicas monitorean de forma ininterrumpida las costas nacionales para emitir alertas tempranas y precisas basadas en modelos matemáticos y datos satelitales. La prevención ciudadana debe guiarse siempre por la ciencia rigurosa y los avisos oficiales, dejando de lado las tendencias pasajeras y los rumores infundados que circulan libremente por las redes sociales.

Así que la próxima vez que escuches a un creador de contenido hablar del temido monstruo climático, recuerda que es solo un mito de internet sin sustento científico. Mantente bien informado con fuentes periodísticas confiables, comparte datos verificados y ayuda a frenar de una vez por todas la peligrosa cadena de la desinformación digital.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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