La decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de evitar al rey Felipe VI en su próximo viaje a España marca un hito en la diplomacia mexicana. Este encuentro redefine la relación bilateral, priorizando una agenda progresista y la "Doctrina Estrada" sobre el protocolo tradicional, en medio de tensiones históricas aún vigentes.

Sheinbaum Pardo descartó reunirse con el rey Felipe de España en el viaje que realizará el 18 de abril a ese país para participar en una cumbre de "gobiernos progresistas" y a la que llevará un mensaje de paz y el reconocimiento de que "por el bien de todos, primero los pobres".

¿Cómo será la visita de Sheinbaum a España?

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aclaró que "no es una visita de Estado a España" y destacó la relevancia de México en este encuentro con los líderes de España, Brasil, Uruguay y Colombia.

"¿El mensaje que va a llevar usted?", se le preguntó.

"La paz, el reconocimiento de que, por el bien de todos, primero los pobres, el que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad", respondió.

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También indicó que viajará a la cumbre en un vuelo comercial el jueves por la noche. Por lo pronto, revisa la agenda con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco .

Ante el avance de las derechas en América, la Presidenta mencionó que el mensaje "es en el marco de nuestra Constitución": "Ya solo hablar de la autodeterminación de los pueblos ya es un mensaje muy potente en estos momentos, muy importante. Los pueblos tienen derecho a definir cómo se gobierna (...). Ese es nuestro mensaje, la Doctrina Estrada".

Sheinbaum rechaza que relaciones con España estén rotas

Rechazó que estén rotas las relaciones con España , después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa por la Conquista.

“Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Desde que redactó aquella carta el presidente López Obrador al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa; es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones”.

"Lo que hay es una interpretación muy distinta de lo que fue la Conquista o la llegada de los españoles a México", dijo.

Cuestionada sobre si insistirá a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en una disculpa por la Conquista, Claudia Sheinbaum respondió: "Vamos a seguir insistiendo en que se conozcan las verdades de los pueblos originarios, la visión de los pueblos originarios y nuestra visión de hoy en nuestro país".

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