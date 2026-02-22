Sheinbaum afirma que hay plena coordinación con las entidades tras detención de "El Mencho"

Luego de los bloqueos registrados en diversos puntos carreteros de Jalisco, y en estados vecinos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que existe plena coordinación con las entidades, e instó a la población a mantenerse informada.

Reiteró que los bloqueos y episodios de violencia se registraron a partir de las acciones implementadas por las autoridades federales : "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones", señaló a través de sus redes sociales oficiales.

En su publicación, la presidenta afirmó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados, y que el Gabinete de Seguridad se mantiene informando a la ciudadanía sobre la situación respecto de estos hechos, de manera permanente, a través de sus redes sociales oficiales. "Debemos mantenernos informados y en calma", añadió.

Aunque en Jalisco, negocios y plazas comerciales han suspendido operaciones, y se han cancelado diversos eventos programados este día, Sheinbaum Pardo indicó que en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad .

La presidenta también reconoció a las autoridades que participaron en estas diligencias, llevadas a cabo durante las primeras horas de este domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco: "Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", finalizó la mandataria federal.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

SV