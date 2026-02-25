A 28 días de haber sido internado en un hospital a causa de un atentado a balazos, el líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, fue dado de alta.

Torres Félix abandonó el lunes el centro de salud de especialidades donde, debido a la gravedad de sus heridas, fue sometido a dos cirugías y a la reconstrucción de una de sus manos. Las autoridades hospitalarias no dieron mayores detalles de su estado de salud, sólo confirmaron que el también diputado continuará con los tratamientos médicos y rehabilitación en su casa.

El 28 de enero, Torres Félix y la diputada Elizabet Montoya —quien también ya fue dada de alta y pronto retomará sus actividades legislativas— fueron atacados a balazos al salir del Congreso del estado.

Lograron identificarse a seis de los atacantes

Luego de que las autoridades recuperasen videos y fragmentos de huellas encontrados en los dos vehículos utilizados por los presuntos agresores del líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, se pudieron identificar a seis de los participantes.

Por su parte, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló que conforme a las imágenes recabadas de todo el trayecto del grupo delictivo y del exterior del Congreso del Estado, así como los fragmentos de huellas dactilares; se cotejó en los bancos de datos la identidad de estas seis personas.

