La Secretaría de Seguridad del Estado de México publicó desde sus redes sociales la captura de cuatro hombres y una mujer, quienes podrían estar vinculados al Cártel Nueva Generación (CNG).

Los aprehendidos fueron arrestados por elementos de la dependencia mencionada y de la Policía Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, en posesión de diversas dosis de estupefacientes, en la colonia Geovillas Ayotla.

La dependencia de seguridad publicó las imágenes desde sus redes sociales oficiales. X / @SS_Edomex

Detalles de las detenciones

Los miembros de las corporaciones mexiquenses realizaban patrullajes en esa comunidad mencionada cuando observaron a cinco personas a bordo de una camioneta de alta gama y tres motocicletas, quienes, al notar su presencia, adoptaron una actitud sospechosa y de forma intempestiva pretendieron huir del lugar, por lo que subieron a los vehículos .

Los policías los siguieron, los alcanzaron y después de revisarlos a ellos y a las unidades, localizaron más de 140 bolsas de plástico de diferentes tamaños y colores, así como bolsas que simulaban frituras ; todas en su interior con aparente marihuana, cocaína, metanfetaminas y cristal , además de dos básculas grameras.

En el sitio fueron detenidos:

Dilan "N", de 29 años

Óscar "N", de 30

Abraham "N", de 27

Edgar "N", de 30

Janeth "N", de 29 años

De todos se sospecha una supuesta pertenencia al Cártel Nueva Generación .

Posterior a la lectura de sus derechos, fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Junto con los detenidos y los indicios, se aseguró también una camioneta de alta gama de color gris y tres motocicletas, una roja, otra con franjas azules y una más de color amarillo.

Según las primeras indagatorias de las autoridades, es probable que también estén relacionados en la comisión de un homicidio ocurrido en Ixtapaluca el pasado 15 de febrero , por lo que continuarán las investigaciones para corroborarlo y también para determinar si han participado en la comisión de más delitos.

