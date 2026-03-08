Este 8 de marzo, desde el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un evento en el que reconoció la labor histórica de las mujeres mexicanas para la conformación de la patria y la independencia de nuestro país, no solo en el pasado, sino hoy.

La Mandataria convocó a las elementos de las distintas corporaciones de las Fuerzas Armadas (Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, entre otras) para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Sheinbaum reconoció que las mujeres que integran las Fuerzas Armadas, son " tejedoras de la patria ", al reconocer su labor en la defensa y construcción del país.

"Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana", afirmó ante integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional.

8M, por la búsqueda de igualdad de derechos

La Jefa del Ejecutivo subrayó que el 8 de marzo es una fecha para recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y sus derechos.

" El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos ", expresó.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, la Presidenta señaló que este mes estará dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos de la vida pública y social.

Explicó que el reconocimiento inicia con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes describió como parte de una tradición de valentía y compromiso con la nación.

"Decidimos iniciar este reconocimiento a las mujeres de México con las mujeres que tejen la patria desde una de sus responsabilidades más altas: su defensa", señaló.

Sheinbaum destacó que las mujeres militares no sólo cumplen con su deber profesional, sino que también enfrentan sacrificios personales al equilibrar el servicio a la nación con su vida familiar.

"Detrás de cada uniforme hay una historia, hay una hija, una madre, una hermana, una compañera que ha tenido que despedirse de su familia para cumplir con una misión o proteger a otras familias mexicanas", dijo.

El compromiso con las mujeres

En su mensaje, la Presidenta también reiteró su compromiso para avanzar hacia instituciones más incluyentes y libres de discriminación .

"Es un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece", manifestó.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que reconocer el papel de las mujeres en la historia y en el presente del país es fundamental para consolidar un México más justo.

"Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo, un país más fuerte", concluyó.

Con información de SUN.

