Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el michoacano buscado dentro y fuera del país por las autoridades, fue derrocado el 22 de febrero de 2026, tras durar casi 11 años a la cabeza del hampa más poderosa en México, a la par del Cártel de Sinaloa, uno de sus antagónicos.

El Mencho fue detenido en Tapalpa, Jalisco, tras ser herido de gravedad durante el operativo para “cazarlo”; no obstante, falleció mientras era trasladado para recibir atención médica en un hospital de la Ciudad de México.

Tenía 59 años y una enfermedad que no lo mató y no lo orilló a dejar el liderazgo del Cártel Nueva Generación (CNG).

Como diversos integrantes del gremio, el capo contaba con un hospital a su servicio que mandó construir en la comunidad de El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, uno de los principales bastiones del CNG, para atender los males que le aquejaban.

La enfermedad que mermó al narcotraficante mexicano más importante de los últimos tiempos tenía nombre: insuficiencia renal.

En 2019, autoridades federales obtuvieron información de que El Mencho, de entonces 54 años, tenía este padecimiento, lo que deterioró su salud y dificultó su refugio en zonas serranas en los Estados de Jalisco, Michoacán y Colima.

En el exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, el último refugio de Oseguera Cervantes, se lograron captar diversos artículos que amenizaban la estancia del líder criminal; los medicamentos no podían faltar, y en una hielera se hallaron viales y ampollas de Tationil Plus 3000 MG, fabricado por el laboratorio Swiss Healthcare Pharmaceuticals Ltd.

El laboratorio describe al Tationil Plus como “el antioxidante más poderoso del cuerpo”; la fórmula con glutatión reducido, según indica la farmacéutica, es una proteína necesaria para neutralizar las especies reactivas de oxígeno, pero también para la regeneración de otros antioxidantes, además de ser considerada necesaria para la óptima eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo.

También señala que se recomienda administrar una suplementación de Glutatión cuando el desequilibrio REDOX está presente en el organismo como por ejemplo: en el proceso de envejecimiento prematuro; en enfermedades inmunitarias, ya sea deficiencia o autoinmunes; pacientes con daño hepático; casos de post-infarto cardiaco; diabetes mellitus; enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, Parkinson, demencia senil, etcétera; toxicidad por mercurio o cadmio; personas deportistas; post-traumáticos; post-quirúrgicos, entre otros.

PARA SABER

Así llevaba su tratamiento médico El Mencho

La caja con viales encontrada en el congelador del capo tenía instrucciones precisas de cómo utilizarlo. Usando cinta adhesiva masking, las indicaciones escritas a mano eran las siguientes:

En la primer semana: 1 el martes y 1 el jueves

Siguiente semana: 1 el miércoles

Siguientes 2 semanas: 1 el miércoles

A los otros 15 días: 1 el miércoles

A los otros 15 días: 1 más el miércoles

La caja indica en idioma inglés que el tratamiento pertenece al lote DMX12368L, con fecha de elaboración de abril de 2024 y de caducidad de febrero de 2028.

A DETALLE

Objetos encontrados en la cabaña

Gran cantidad de alimentos en cocina y comedor, principalmente frutas y verduras.

Refrigerador con cortes de carne y pescado

Dosis de Tationil Plus, utilizado como agente terapéutico complementario para la insuficiencia renal que padecía.

Ropa diversa distribuida en las recámaras.

Perfumes de distintas marcas.

Artículos de higiene personal.

Altar religioso con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel.

Carta fechada en enero de 2026 con el Salmo 91.

Libro de oración de Santa Rita de Casia, dirigido al “compadrito”.

Escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

El irónico pasaje bíblico de sus últimas horas

En la residencia con el número 39 del Tapalpa Country Club en la que se encontraba El Mencho, se encontraron desde medicamentos, comida y artículos de higiene, así como abundantes figuras religiosas que formaban un altar a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Chárbel, una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y un escrito a mano del Salmo 91, el cual dice lo siguiente:

Morando bajo la sombra del Omnipotente

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.

Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.

Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.

No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día,

Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.

Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará.

Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación,

No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.

En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.

Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré.

Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.

El Salmo bíblico fue escrito a mano en una hoja de cuaderno en enero de 2026, e indica que hay que confiar en Dios porque puede librar de enemigos, de enfermedades e incluso de la muerte, así como de la fuerza que el omnipotente puede dar al tomarlo por guía, lo que toma un sentido irónico debido a lo ocurrido en Tapalpa el pasado 22 de febrero.