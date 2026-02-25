Las autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Tlaxcala a Isaac Moreno Romero, alias 'El Hacha', señalado como responsable regional del Cártel Nueva Generación y vinculado con secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles.

De acuerdo con fuentes oficiales, miembros de las Secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), arrestaron a alias “El Hacha”, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, y decomisaron "dosis de droga y una granada".

En un comunicado, la SSPC informó que la detención fue resultado de labores de investigación de campo, tras las cuales fuerzas federales localizaron al sospechoso a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

La dependencia señaló que, tras detenerlo para una inspección preventiva, le fueron halladas diversas dosis de droga y una granada de fragmentación. Añadió que el detenido es identificado como uno de los principales responsables de la organización criminal con fuerte presencia en la región.

Además, se desempeñaba como jefe de una facción criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente "coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona".

Las acciones se producen en medio de la presión de Estados Unidos, que ha planteado la posibilidad de realizar operaciones contra los carteles del narcotráfico que operan en México. La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado reiteradamente cualquier intervención militar estadounidense en territorio nacional.

El arresto ocurre también tras la muerte, este pasado 22 de febrero, de Nemesio Oseguera Cervantes alias 'El Mencho', líder del Cártel Nueva Generación (CNG), quien falleció durante un operativo en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

“El Mencho” figuraba entre los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecían una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Según el más reciente informe del Gobierno mexicano, desde febrero de 2025 hasta el 21 de enero pasado, en el marco de la llamada Operación Frontera Norte —acordada con el presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles— han sido detenidas 10 mil 929 personas y se han decomisado 120 mil 3 toneladas de droga, incluidos 603 kilogramos de fentanilo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO