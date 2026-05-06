El Festival de Molletes Sanborns 2026 enloquece a los jóvenes: fechas y menú

El Festival de Molletes Sanborns 2026 ha dejado de ser un evento tradicional para convertirse en un auténtico fenómeno digital sin precedentes. Contra todo pronóstico, la Generación Z se ha apropiado de esta temporada culinaria, inundando plataformas como TikTok e Instagram con reseñas, videos de degustación y una ola de memes que han revitalizado por completo a la icónica cadena de restaurantes.

La clave de este éxito viral radica en la audaz reinvención de un clásico mexicano que ha logrado conectar profundamente con el público juvenil. Los creadores de contenido han destacado la fusión de sabores atrevidos y la estética altamente "instagrameable" de los platillos, generando un efecto dominó donde probar estas nuevas creaciones se ha vuelto un reto de moda entre los jóvenes de todo el país.

¿Cuándo y dónde disfrutar del menú viral?

El festival se encuentra disponible desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2026 en todas las sucursales de Sanborns con restaurante a nivel nacional. Esta amplia ventana de dos meses permite a los comensales planear su visita con total calma, ya sea para disfrutar de un desayuno casual antes de entrar a clases o para organizar una cena entre amigos en cualquier zona de la ciudad.

La revolución de las "Molletzzas" y sus sabores

El menú de este año rompe todos los esquemas al ofrecer 10 versiones diferentes que van mucho más allá del clásico pan con frijol y queso. La gran estrella que ha desatado la locura en internet es la famosa "molletzza", una ingeniosa combinación que fusiona la base crujiente del mollete tradicional con los ingredientes más populares y deliciosos de una pizza.

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Los paladares más aventureros pueden deleitarse con opciones sumamente creativas como la molletzza de pepperoni, cuatro quesos, hawaiana, campechana y carne al pastor. Para quienes prefieren mantenerse fieles a los sabores más mexicanos, el menú también incluye exquisitos molletes con cochinita pibil, tocino, milanesa de cerdo y los siempre infalibles tecolotes acompañados con chilaquiles verdes o rojos.

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Precios, paquetes y promociones

Uno de los factores decisivos que más ha atraído al público joven es la gran accesibilidad económica, con un rango de precios que oscila entre los $79 y $230 pesos. Además, la cadena ha implementado promociones estratégicas divididas por horarios: en la mañana (de 7:00 a 13:00 horas) incluyen jugo y café; en la tarde (de 13:00 a 18:00 horas) suman sopa y postre; y en la noche ofrecen bebidas que van desde un café hasta una cerveza bien fría.

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Para aprovechar al máximo tu visita a este evento viral, te compartimos una lista de tips rápidos:

Ve en grupo: Pidan diferentes sabores al centro de la mesa para probar la mayor variedad posible sin gastar de más. Aprovecha la cena: El paquete nocturno que incluye cerveza es la opción ideal para relajarse después de una larga jornada. Súmate al trend: No olvides tomar una buena fotografía de tu "molletzza" favorita y compartirla con tus seguidores.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR