Corea del Sur ordena al primer robot monje budista

Este es un hecho que refleja el cruce cada vez más cercano entre tecnología y espiritualidad, Corea del Sur presentó a “Gabi”, un robot humanoide que ha sido introducido simbólicamente en la vida monástica budista. El caso no solo ha llamado la atención por lo inusual, sino que también abre preguntas sobre el papel de la inteligencia artificial en prácticas religiosas tradicionalmente reservadas a los seres humanos.

Este miércoles 6 de mayo se llevó a cabo una histórica ceremonia en Jogye, el templo principal del budismo coreano en Seúl en la que un robot recibió los preceptos budistas de un monje a través de un ritual. Dicho rito, conocido como "Sugye” es una ceremonia formal de iniciación fundamental en el budismo que se práctica en Corea del Sur, en la que lo seguidores juran vivir de acuerdo con las enseñanzas y perceptos budistas.

AP/ Lee Jin-Man

El robot, al cual se le otorgó el nombre del Dharma “Gabi”, participó en un ritual de purificación ("yeonbi"), llevando puesto una túnica budista tradicional y una kasaya, y se presentó ante los monjes mientras prometía dedicarse al budismo. Donde en lugar de quemaduras de incienso tradicionales en el brazo, recibió una pegatina del festival de linternas de loto, además de llevar un collar de oración de 108 cuentas.

De acuerdo con la Orden Jogye, Gabi representa la armonía entre la tradición y el futuro, y la ceremonia tiene el objetivo de que la tecnología se utilice basándose en valores de compasión y sabiduría. Además de que este hecho forma parte de las actividades con motivo del cumpleaños de Buda, será en este mes de mayo.

Se informó que el robot participará en el festival anual de linternas de loto en Seúl el 16 de mayo de 2026

AP/ Lee Jin-Man

¿Qué tipo de robot es Gabi?

Se trata del robot humanoide Unitree G1, de unos 130 centímetros de altura y 35 kg de peso, el cual es un modelo de nueva generación enfocado en el mercado masivo e investigación, cuenta con la capacidad de realizar movimientos fluidos, artes marciales y un equilibrio avanzado que le permite auto equilibrarse.

En los últimos meses se han hecho virales en las redes sociales vídeos donde estos robots bailan, juegan a la pelota o luchan con otros robots, o simplemente caminan por la calles y hablan con humanos.

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KR