El comportamiento del tipo de cambio durante la semana del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo de 2026 dejó un saldo positivo para la moneda nacional . A pesar de que los mercados financieros en México permanecieron cerrados por el feriado del Día del Trabajo, las operaciones electrónicas internacionales continuaron su curso habitual.

Según datos de Bloomberg, el peso mexicano finalizó la jornada del viernes cotizando en 17.45 pesos por dólar, lo que representó una ligera apreciación frente a los 17.47 pesos registrados en la sesión previa . Esta estabilidad confirma que la divisa se mantiene firme por debajo de la barrera psicológica de las 18 unidades.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) determinó que el tipo de cambio FIX para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó establecido en 17.5118 pesos. Este indicador es fundamental para las empresas y ciudadanos que realizan transacciones formales en dólares dentro del territorio nacional.

¿Por qué el peso ganó terreno frente al dólar?

La fortaleza de la moneda mexicana no es casualidad, sino el resultado de una debilidad generalizada del dólar a nivel global . Durante esta semana, los mercados internacionales reaccionaron a los reportes sobre una posible intervención de las autoridades de Japón para respaldar al yen, lo que restó fuerza al billete verde.

Además, la economía mexicana mostró señales de resiliencia tras revelarse que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0.2% en el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales del Inegi. Este dato superó las expectativas de los analistas y brindó confianza a los inversionistas extranjeros que apuestan por el país.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, explicó que el tipo de cambio se ha consolidado en un canal entre los 17.20 y 17.40 pesos. Los indicadores sugieren que las presiones al alza se han atenuado, dejando espacio para que el peso mantenga su atractivo en el corto plazo.

¿A cómo se vende el dólar en las ventanillas bancarias?

Para los ciudadanos de a pie, el precio de ventanilla es el que realmente importa al momento de comprar o vender divisas. En sucursales de Banamex, el dólar cerró la semana ofreciéndose en 17.94 pesos a la venta, mientras que en Banorte se cotizó en 17.85 pesos.

En el caso de Banco Azteca, la divisa estadounidense se ubicó en 17.99 pesos a la venta y 16.90 a la compra. Es importante recordar que, debido al feriado oficial, la mayoría de las sucursales bancarias tradicionales estuvieron cerradas, operando únicamente aquellas ubicadas dentro de plazas comerciales.

Si recibes dinero del extranjero a través de remesadoras como Western Union o MoneyGram, el tipo de cambio rondó entre los 17.17 y 17.97 pesos. Un peso fuerte significa que los dólares recibidos se traducen en menos moneda nacional, afectando el poder adquisitivo de las familias receptoras en Jalisco y todo México.

Tips rápidos para aprovechar el tipo de cambio actual:

• Monitorea las apps bancarias: Las cotizaciones cambian en tiempo real; revisa tu aplicación antes de realizar compras internacionales.

• Anticipa tus viajes: Si planeas salir del país, comprar dólares por debajo de los 18 pesos sigue siendo una excelente oportunidad financiera.

• Cuidado con las remesas: Si dependes de envíos de Estados Unidos, ajusta tu presupuesto mensual, ya que recibirás menos pesos por cada dólar.

• Diversifica tus ahorros: No apuestes todo a una sola moneda; mantén un equilibrio entre pesos y dólares para protegerte de la volatilidad.

Los expertos coinciden en que factores como el nearshoring y la entrada de divisas por eventos futuros, como el Mundial de Futbol 2026, seguirán jugando a favor de la moneda nacional. Sin embargo, la cautela debe prevalecer ante las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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