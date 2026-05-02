¿Quién gobernará Sinaloa tras la solicitud de licencia de Rocha Moya?

Ayer por la noche, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador para facilitar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). El procedimiento llega luego de las acusaciones realizadas por Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios por supuestos nexos con el narcotráfico.

La licencia fue presentada en una rueda de prensa en la que Rocha Moya no cambió su postura respecto a las acusaciones, las cuales tilda de "falsas y dolosas". En ese sentido, aseguró que pidió separarse del cargo para facilitar la actuación de FGR en la indagatoria y por su "convicción republicana". A la par de agregar que no permitiría que utilicen su imagen "para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos".

¿Quién gobernará Sinaloa?

Ante ello, el Congreso de Sinaloa deberá analizar la solicitud y determinar el procedimiento a seguir tras la salida del titular del Ejecutivo. Para ello se realiza un procedimiento constitucional con el fin de designar a un gobernador interino de manera que se evite cualquier vacío de poder.

Por la naturaleza de los hechos y el tiempo, no se contempla la convocatoria a una elección extraordinaria. Por lo que se perfilan diversos nombres en el escenario para Sinaloa.

Estos son los perfiles principales

Por una parte, Julio Berdegué Sacristán renunció a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) donde será relevado por Columba López, y se convirtió en uno de los candidatos en la recámara.

Sin embargo, no se debe descartar al actual secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez; a la senadora Imelda Castro; o a la diputada Graciela Domínguez Nava.

La decisión del perfil que encabezará el Ejecutivo de Sinaloa la realizará el Congreso del Estado.

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OB