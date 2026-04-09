El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica de suma importancia para este jueves 9 de abril, advirtiendo sobre un clima de contrastes extremos. Las condiciones atmosféricas actuales exigen que toda la población tome precauciones inmediatas antes de salir de casa hacia sus lugares de trabajo o estudio. Estos son los detalles del clima:

De acuerdo con los reportes más recientes, una vaguada en altura que se desplaza rápidamente sobre el norte y noreste del territorio nacional está interactuando fuertemente con la inestabilidad atmosférica superior. Este complejo fenómeno meteorológico es el principal responsable de las precipitaciones severas que azotarán a varias entidades durante el transcurso de este agitado día.

A esta situación de inestabilidad se suma el constante y abundante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Esta peligrosa combinación de factores climáticos no solo garantiza lluvias continuas, sino que crea el escenario perfecto para el desarrollo de tormentas eléctricas severas y la siempre temida caída de granizo.

¿Qué estados están en alerta máxima por lluvias intensas?

Las autoridades meteorológicas han puesto un especial énfasis en la región norte del país, donde las precipitaciones serán verdaderamente torrenciales y podrían causar estragos. Los habitantes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas deben prepararse para lluvias muy fuertes que podrían generar acumulados de agua de hasta 75 milímetros en un lapso de muy pocas horas .

Por otro lado, el centro y oriente de la República Mexicana no se quedarán atrás en cuanto a inestabilidad climática y sorpresas meteorológicas. Entidades densamente pobladas como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México tienen un pronóstico de lluvias fuertes, acompañadas de rachas de viento que podrían derribar ramas, árboles o anuncios publicitarios .

En la Ciudad de México y sus zonas metropolitanas aledañas, se esperan intervalos de chubascos vespertinos que no deben ser subestimados por los transeúntes. Aunque la mañana puede parecer engañosamente tranquila y fresca, la nubosidad aumentará rápidamente hacia el mediodía, desatando precipitaciones que seguramente complicarán el tráfico vehicular y el regreso a casa de miles de capitalinos.

El otro extremo: Una ola de calor sofocante en el Pacífico

Mientras una buena parte del país saca los impermeables y las botas de lluvia, el occidente y sur de México enfrentan una realidad climática completamente distinta. Una persistente y agresiva onda de calor mantendrá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, poniendo en grave riesgo de golpe de calor a la población más vulnerable, como niños y adultos mayores.

Estados sureños como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán temperaturas máximas verdaderamente alarmantes que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius . En estas regiones, el sol será implacable desde muy tempranas horas de la mañana, por lo que la exposición prolongada al aire libre está totalmente desaconsejada por las autoridades de salud pública.

Incluso en entidades del occidente como Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, el termómetro no dará ninguna tregua, marcando sostenidamente entre 35 y 40 grados Celsius . Es vital comprender que este calor extremo, combinado con la alta humedad presente en las zonas costeras, elevará la sensación térmica a niveles verdaderamente agobiantes para todos los ciudadanos.

Tips rápidos y recomendaciones para enfrentar el clima de hoy

Ante este panorama de inestabilidad climática, la prevención informada es su mejor y única herramienta para evitar accidentes, contratiempos o enfermedades respiratorias. Ya sea que enfrente las fuertes tormentas del norte o el calor abrasador del sur, adaptar su rutina diaria a estos pronósticos es una necesidad absoluta durante este jueves.

Si se encuentra en las zonas con pronóstico de tormentas severas, evite a toda costa intentar cruzar ríos, arroyos o calles visiblemente inundadas. La fuerza oculta de la corriente puede ser mortalmente engañosa, y las ráfagas de viento asociadas a las lluvias tienen el potencial de proyectar objetos peligrosos directamente en la vía pública.

Aquí le compartimos una lista de puntos clave para sobrevivir al día:

1) Cargue un paraguas resistente, especialmente si vive en el centro, norte o la costa del Golfo.

2) Desconecte aparatos si hay tormenta eléctrica para proteger sus electrodomésticos.

3) Mantenga una hidratación constante si habita en los estados afectados por la onda de calor.

4) Use protector solar indispensablemente en el occidente y sur.

Finalmente, le invitamos a mantenerse siempre bien informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y las actualizaciones constantes de "El Informador". El clima en México es altamente dinámico y cambiante, por lo que estar un paso adelante le garantizará un jueves mucho más seguro, tranquilo y sin contratiempos inesperados.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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